Новый дорожный знак появится в Бердске и по всей России: Что он значит и стоит ли его бояться водителям, ответил инспектор ГИБДД

1 сентября грядет для водителей новыми изменениями: на российских дорогах уберут дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация», а вместо него останется только новый знак 6.22 с аналогичным названием. Как сообщил в беседе с журналистами «Курьер.Среда.Бердск» 23 августам, инспектор пропаганды ГИБДД Аскар Гайсин, новый знак начали устанавливать с марта этого года.
— Знак 6.22 начали устанавливать с марта 2021. Он нужен для того, чтобы указывать места возможного применения специальных технических средств, фиксирующих правонарушения, и избавиться от нагромождения знаков на дорогах, — пояснил инспектор.
Также Аскар Гайсин рассказал, что в отличие от старой таблички 8.23 новый знак может применяться самостоятельно. Табличка могла устанавливаться только совместно с другими дорожными знаками или светофорами. Также знак 6.22 не сообщает места применения камер, а только информирует о том, что на территории населенного пункта такие камеры возможны.
Новый знак будет устанавливаться вне населенного пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля, и действовать он будет на всей территории города, поселка или деревни. В этом случае его будут применять совместно со знаками «Начало населенного пункта».
— Что касается основного смысла приведенных знаков 6.22 и 8.23, то он полностью совпадает. Каждый из знаков говорит о том, что далее водителю может встретиться комплекс автоматической фиксации правонарушений. При этом ни тот, ни другой знак не гарантируют, что камера обязательно будет установлена,— подытожил инспектор.
В свою очередь, автоэкперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков 21 августа прокомментировал нововведения. По словам автоэксперта, для водителя нет никакой разницы, какой именно знак будет предупреждать. Поскольку, как он отметил, если поменялся смысл, то поменялся и знак.
Знаков, предупреждающих о каждом отдельном устройстве в черте города, на дорогах не будет.