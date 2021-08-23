Три игрока "Марселя" пострадали на матче с "Ниццей"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Три игрока "Марселя" пострадали на матче с "Ниццей"

3:40:358/23/2021Фото: Твиттер
0

Болельщики вышли на поле и устроили драку.

Футболисты получили травмы

Три игрока футбольного клуба «Марсель» пострадали во время столкновения с болельщиками. Это Димитри Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Больше всего пострадал Перес. У него травма шеи.

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 августа, фанаты сорвали матч между французскими командами «Ницца» и «Марсель». Как выяснилось, болельщики выбежали на поле и устроили потасовку с игроками.

Футбольный матч был приостановлен после того, как на 75-й минуте поединка фанаты «Ниццы» бросили бутылку в полузащитника гостей Димитри Пайета, и тот кинул ее обратно. После этого группа болельщиков прорвалась на поле и напала на игроков «Марселя». Несколько футболистов марсельской команды получили синяки и ссадины. В итоге игроки обоих клубов покинули поле и не стали продолжать встречу. На момент инцидента «Ницца» выигрывала со счетом 0:1.

Президент «Марселя» в своем интервью, которое он дал после игры сообщил, что игроки решили не возвращаться, потому как безопасность клуба не была гарантирована.

Неожиданные подробности из жизни бежавшего президента Афганистана
Депутат Железняк одной фразой поставил Зеленского на место
Железняк смело осадил Зеленского за фантазии о Крыме
В чем отличие умного человека от дурака: 2 признака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
пострадали футболистыбеспорядки на футболепотасовка с болельщиками
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам матч?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильнейшая магнитная буря в конце августа 2021: Как пережить и облегчить свое состояние в пик активности
3:20:27 8/23/2021
Сильнейшая магнитная буря в конце августа 2021: Как пережить и облегчить свое состояние в пик активности
БердскМР-энтерография кишечника в клинике "Санитас" с использованием контраста
3:19:56 8/23/2021
МР-энтерография кишечника в клинике "Санитас" с использованием контраста
Активисты Антифа устроили беспорядки и бросали на улицах взрывчатку
3:08:25 8/23/2021
Активисты Антифа устроили беспорядки и бросали на улицах взрывчатку
Озеро на Камчатке запрещено посещать до 25 августа после трагедии с вертолетом МИ-8
3:04:44 8/23/2021
Озеро на Камчатке запрещено посещать до 25 августа после трагедии с вертолетом МИ-8
БердскСтройка века "зашевелилась": На крыше вокзала Бердска появились рабочие - смотрите фото реконструкции РЖД
3:01:43 8/23/2021
Стройка века "зашевелилась": На крыше вокзала Бердска появились рабочие - смотрите фото реконструкции РЖД
Работающие пенсионеры получат по 10 000 рублей от Путина до конца 2021 года: Есть ли исключения?
2:58:26 8/23/2021
Работающие пенсионеры получат по 10 000 рублей от Путина до конца 2021 года: Есть ли исключения?
Российскую блогершу избили шаманы в Мексике
2:52:15 8/23/2021
Российскую блогершу избили шаманы в Мексике
Даты родительских поминальных суббот осенью 2021 года: Как нужно вспоминать усопших и что делать в особые дни
2:20:50 8/23/2021
Даты родительских поминальных суббот осенью 2021 года: Как нужно вспоминать усопших и что делать в особые дни
Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья
2:11:55 8/23/2021
Андрей Травников поручил ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья
Криминального авторитета Отари Кублашвили нашли мертвым в Краснодаре
1:57:39 8/23/2021
Криминального авторитета Отари Кублашвили нашли мертвым в Краснодаре