Как россиянам получить новые выплаты от Путина: Подробная инструкция ПФР

Осуществление выплат для будущих мам, вставших на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, а также для родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет (включительно), производится через кредитные учреждения (банки).
Выплаты зачисляются только на карты национальной платежной системы МИР. Либо средства могут быть перечислены на бескарточный счет, с которого гражданин может снять их самостоятельно. Важно помнить, что при заполнении заявления на данные пособия указываются реквизиты счета заявителя, а не номер банковской карты.
Заявление удобнее всего подать в электронном виде через портал госуслуг. Его можно также подать через клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием. МФЦ заявления на данные выплаты не принимают.
Ежемесячное пособие для будущих мам выплачивается до родов, ежемесячное же пособие на детей одиноких родителей выплачивается до достижения ребенком возраста 17 лет.
Данные выплаты производятся за прошедший месяц: в августе – за июль, в сентябре – за август.
Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой на детей речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка (в Новосибирской области - 6 364,5 рубля), в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого (в Новосибирской области - 6 527 рублей в месяц).
Источник: пресс-служба отделения ПФР