Королева Великобритании Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и его жену

Королева Великобритании Елизавета Вторая поручила своим помощникам подготовить судебное разбирательство в том случае, если заявления принца Гарри и Меган Маркл можно будет расценить как клевету.
- Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы, рассказала осведомленный источник.
Также он отметил, что 95-летняя королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни".
Напомним, супружеская чета сначала отказались от высоких титулов в семье, а потом дали скандальное интервью, в котором обвинили членов своей семьи в безразличии и расизме.