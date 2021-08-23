Королева Великобритании Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и его жену
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Королева Великобритании Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и его жену

3:58:128/23/2021Фото: pixabay
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Она обвиняет их в клевете после скандального интервью.

Елизавета подаст в суд на принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета Вторая поручила своим помощникам подготовить судебное разбирательство в том случае, если заявления принца Гарри и Меган Маркл можно будет расценить как клевету.

- Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы, рассказала осведомленный источник.

Также он отметил, что 95-летняя королева была "раздражена" из-за нападок. Юридические специалисты королевской семьи сейчас связываются с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". 

Напомним, супружеская чета сначала отказались от высоких титулов в семье, а потом дали скандальное интервью, в котором обвинили членов своей семьи в безразличии и расизме.

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