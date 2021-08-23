Лунный календарь здоровья на конец августа: Благоприятные дни для сдачи анализов, операций и походов к врачу
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Лунный календарь здоровья на конец августа: Благоприятные дни для сдачи анализов, операций и походов к врачу

5:20:208/23/2021Фото: pixabay
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Оставшийся период августа ознаменован убывающей луной. Однако она меняет свое положение в знаках зодиака и процент освещенности. Для каждого дня - свое внимание.

лаборатория
Для каждой процедуры есть свои дни

Луна сильно влияет на все процессы, происходящие в нашем организме. Именно поэтому в каждый день лунного цикла меняется ее влияние на нас. Исходя из этого существуют определенные ограничения на посещение врачей.

24 августа

Сегодня стоит обратить внимание на работу селезёнки. Даже если нет никаких признаков нарушения её работы, сегодня с ней стоит обращаться бережно. Очень благоприятно проводить процедуры по очищению. Для этого можно устроить разгрузочный день, пить травяные чаи, разбавленное фруктовые и ягодные соки, а также побольше простой чистой воды. От мясных блюд сегодня лучше отказаться. Очень благоприятно сегодня гулять быстрым шагом. Можно делать операции, связанные с ЖКТ, проводить очистительные процедуры. Нельзя делать операции на ногах и глазах.


25 августа

Звёзды рекомендуют сегодня одеваться теплее ни в коем случае не садится на холодной поверхности. Стоит бережно относиться к мочеполовой системе, старайтесь не застудить почки. Питаться можно любыми блюдами, в том числе попробовать экзотические. Бокал сухого вина за ужином пойдет на пользу. Можно делать операции на почках и мочевом пузыре. Нельзя трогать ноги, глаза, посещать стоматолога.


26 августа


Сегодня благоприятно устроить себе мягкую диету, пить мочегонные травы. Крепкий алкоголь в этот день противопоказан. Очень полезными будут компоты и травяные чаи, особенно с листом брусники. Желательно ограничить порции мяса , вечером полезно будет тёплая ванна с морской солью. Можно делать операции на почках и мочевом пузыре. Нельзя трогать ноги, глаза, посещать стоматолога.


27 августа


Сегодня внимание на кишечник. Постарайтесь устроить себе диетическое питание и не переедать. Предпочтение отдайте мясным бульонам и вареным овощам. Сегодня благоприятно пить теплую минеральную воду и растительные отвары. От сильных физических нагрузок лучше отказаться, лучше погулять. Можно делать вмешательства на почки, мочевой пузырь. половые органы. Нельзя трогать органы в верхней части туловища.


28 августа

Сегодня внимание на все органы, расположенные верхней части тела. Благоприятно заниматься упражнениями на спину и пресс. Можно делать растяжку для позвоночника, однако откажитесь от чрезмерных подъемов тяжести. В меню сегодня не должно быть красного мяса и грибов. Можно делать вмешательства на почки, мочевой пузырь. половые органы. Нельзя трогать органы в верхней части туловища.


29 августа


Сегодня стоит поберечь печень и не перегружать её тяжёлыми, жирными и острыми блюдами. Очень благоприятно есть запечённую свеклу, вишню, красную капусту и клюкву. В мясе отдайте предпочтение говядине. Сегодня хорошо гулять быстрым шагом, вечером можно полежать в теплой ванне с солью. Можно делать вмешательства на почки, мочевой пузырь. половые органы. Нельзя трогать органы в верхней части туловища.


30 августа


Ограничьте сегодня свои интенсивные движения, стоит поберечь тазобедренные суставы и копчик. Питаться можно чем угодно, диета сегодня противопоказана. Можно делать операции на печени и проводить очищение крови. Нельзя трогать органы в верхней части туловища.


31 августа


Сегодня очень хорошо проводить ухаживающие процедуры за своим телом. Благоприятно будет посетить бассейн или массажиста. Закаливания будет очень полезны и помогут предотвратить простудные заболевания. Можно делать операции на печени и проводить очищение крови. Нельзя трогать органы в верхней части туловища.


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