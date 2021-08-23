Яндекс.Такси изменит тарифы в некоторых регионах России с 25 августа 2021

25 августа в некоторых регионах России Яндекс Такси повысит комиссию и изменит структуру тарифа. Это связано с существенными издержками в таксомоторной отрасли.
- В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли, - отметили в пресс-службе, уточнив, что с 25 августа меняются тарифы в ряде регионов, но не во всей стране. Так, например, в Москве никаких изменений не будет.
"Яндекс.Такси" продолжает сохранять эффективную комиссию (effective take rate) менее 10%, когда сервис возвращает значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений.