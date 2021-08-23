Как курение и алкоголь в подростковом и юном возрасте влияют на раннее старение: новое исследование
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Как курение и алкоголь в подростковом и юном возрасте влияют на раннее старение: новое исследование

10:06:348/23/2021Фото: pixabay.com
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Исследователи изучили связь между курением и алкогольными привычками и изменениями жесткости артерий в возрасте от 17 до 24 лет.

молодость является критическим периодом для начала и интенсивного употребления курения и алкоголя

Употребление алкоголя в подростковом и юношеском возрасте связано с ускорением артериальной жесткости, что является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний. Это вывод исследования, представленного на Конгрессе ESC 2021.

«Были некоторые свидетельства постепенного увеличения при более интенсивном употреблении, а это означает, что чем больше вы пьете, тем сильнее увеличивается жесткость артерий» , - сказал автор исследования г-н Хьюго Уолфорд, студент-медик из Университетского колледжа Лондона, Великобритания. «Связь не была объяснена другими предрасполагающими факторами к сердечно-сосудистым заболеваниям, что позволяет предположить, что рискованное поведение в этот период имеет прямое влияние на здоровье сосудов», пишет medicalxpress.com.

С возрастом артерии становятся более жесткими и менее эластичными. Более жесткие артерии связаны с более высоким риском сердечных заболеваний и инсульта. Определенное поведение может ускорить артериальную жесткость. Например, предыдущие исследования показали, что курение табака и употребление алкоголя связаны с жесткостью артерий у подростков.

Поскольку молодость является критическим периодом для начала и интенсивного употребления курения и алкоголя, в этом исследовании основное внимание уделялось изменениям жесткости артерий в возрасте от 17 до 24 лет и взаимосвязи с этими привычками.

В исследовании приняли участие 1655 участников Продольного исследования родителей и детей Avon (ALSPAC) в возрасте от 17 до 24 лет. Алкоголь и курение измерялись в возрасте 17 и 24 лет, и результаты в двух временных точках были объединены. Употребление алкоголя классифицировалось как никогда, среднее (4 порции или меньше в обычный день употребления алкоголя) и высокое (более 5 порций в день типичного употребления алкоголя). Курение классифицировалось как никогда, в прошлом, среднее (менее 10 сигарет в день) и высокое (10 или более сигарет в день).

Жесткость артерий оценивалась в возрасте 17 и 24 лет с помощью неинвазивного метода, называемого скоростью пульсовой волны в сонно-бедренной артерии, который является надежным и независимым предиктором сердечно-сосудистых заболеваний в будущем , особенно у молодых людей.

Исследователи изучили связь между курением и алкогольными привычками и изменениями жесткости артерий в возрасте от 17 до 24 лет. Анализы были скорректированы с учетом возраста, пола и социально-экономического статуса , а также следующих показателей в возрасте 24 лет: индекс массы тела, артериальное давление , низкий уровень холестерин липопротеинов плотности (ЛПНП), глюкоза в крови и С-реактивный белок (показатель воспаления).

Потребление алкоголя в возрасте от 17 до 24 лет было классифицировано как никогда, среднее и высокое у 7%, 52% и 41% участников соответственно. Курение в течение этого времени было классифицировано как «никогда», «в прошлом», «среднее» и «высокое» у 37%, 35%, 23% и 5% участников соответственно.

Артериальная жесткость увеличивалась в среднем на 10,3% в возрасте от 17 до 24 лет, причем у женщин наблюдалось несколько большее увеличение, чем у мужчин. Артериальная жесткость увеличивалась с каждым повышением средней оценки алкоголя. При средней оценке курения не наблюдалось постепенного увеличения жесткости артерий. В то время как у высокоинтенсивных курильщиков увеличение жесткости артерий было численно больше, чем у никогда не куривших, это достигло статистической значимости только у женщин. Изменения жесткости артерий в возрасте от 17 до 24 лет не различались между бывшими курильщиками и никогда не курившими.

Г-н Уолфорд сказал: «Результаты показывают, что повреждение артерий происходит у молодых пьющих и молодых женщин, которые много курят. Никогда не курильщики и бывшие курильщики имели аналогичные изменения жесткости артерий , что указывает на то, что отказ от курения может восстановить здоровье сосудов в этом молодом возрасте».

Он заключил: «Пьянство часто является нормальным явлением для студентов, и снижение распространенности курения в Великобритании затруднено резким ростом употребления электронных сигарет. Молодые люди могут полагать, что употребление алкоголя и курение не наносят долгосрочного вреда. Однако эти результаты показывают, что такое поведение может поставить молодых людей на жизненный путь, начиная с раннего артериального жесткости, что в конечном итоге может привести к сердечным заболеваниям и инсульту ».

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