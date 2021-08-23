В России выявили 19 454 новых случаев коронавируса 23 августа
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В России выявили 19 454 новых случаев коронавируса 23 августа

4:41:288/23/2021Фото: pixabay
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Скончались за сутки еще 776 человек.

23 августа в стране выявили меньше 20 тысяч зараженных

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за минувшие сутки, 23 августа, в стране выявили 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах, причем 8,2% из них были без проявлений клинических симптомов заболевания. Также за последние сутки скончались еще 776 человек с коронавирусом.

Кроме того, за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 401 человек.
Напомним, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 175 новых заболевших.

Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 67, 69, 81 и 88 лет и женщины в возрасте 65, 68, 69, 73, 77, 81, 82 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 576 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 497 пациента, в том числе 45 детей.

В отделениях реанимации находятся 179 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

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