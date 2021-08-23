Принудительное лечение пройдет россиянин после поджога отдела полиции
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Принудительное лечение пройдет россиянин после поджога отдела полиции

5:29:138/23/2021Фото: Телеграм-канал "Борус"
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Незадолго до инцидента с отделом полиции, Дрозденко бросался банками с тушенкой в здание администрации села.

Житель села Шалинское Виталий Дрозденко

В Красноярском крае прошел суд над жителем региона, который совершил нападение на полицейский участок. После принятия решения Манского районного суда его не отправят за решетку, а направят в специализированное учреждение.

Житель поселка Шалинское отправлен на принудительное лечение по рекомендации составивших заключение по обвиняемому психиатров. Пожар с местном отделении полиции произошел после того, как Виталий Дрозденко запустил в окно отделений коктейль Молотова. Изначально обвиняемого заподозрили в терроризме, однако позже статья оказалось более легкой — за покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества.

Дрозденко не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов, он уже совершал подобные деяния — ранее Виталий закидал банками с тушенкой администрацию села через окно. В суде его признали психически больным.

— С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера, — сообщили в прокуратуре.

В ночь на 5 декабря 2020 года в отделение полиции был заброшен коктейль Молотова и начался пожар на втором этаже здания. На место возгорания сразу прибыл глава МВД Речинский, пишет NGS24.RU.

Перекрыв все улицы в селе, удалось быстро вычислить и задержать злоумышленника. В результате происшествия никто не пострадал. Свой поступок Дрозденко пояснил ненавистью к полицейским.

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