Принудительное лечение пройдет россиянин после поджога отдела полиции

В Красноярском крае прошел суд над жителем региона, который совершил нападение на полицейский участок. После принятия решения Манского районного суда его не отправят за решетку, а направят в специализированное учреждение.
Житель поселка Шалинское отправлен на принудительное лечение по рекомендации составивших заключение по обвиняемому психиатров. Пожар с местном отделении полиции произошел после того, как Виталий Дрозденко запустил в окно отделений коктейль Молотова. Изначально обвиняемого заподозрили в терроризме, однако позже статья оказалось более легкой — за покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества.
Дрозденко не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов, он уже совершал подобные деяния — ранее Виталий закидал банками с тушенкой администрацию села через окно. В суде его признали психически больным.
— С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера, — сообщили в прокуратуре.
В ночь на 5 декабря 2020 года в отделение полиции был заброшен коктейль Молотова и начался пожар на втором этаже здания. На место возгорания сразу прибыл глава МВД Речинский, пишет NGS24.RU.
Перекрыв все улицы в селе, удалось быстро вычислить и задержать злоумышленника. В результате происшествия никто не пострадал. Свой поступок Дрозденко пояснил ненавистью к полицейским.