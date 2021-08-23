Боевики "Талибана"* потребовали от США вывести войска из Афганистана до 31 августа 2021
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Боевики "Талибана"* потребовали от США вывести войска из Афганистана до 31 августа 2021

4:51:458/23/2021Фото: pixabay
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В противном случае Америка получит ответную реакцию.

США должны вывести свои войска

Представитель движения «Талибан»* Сухейл Шахин потребовал до 31 августа вывести войска США из Афганистана. Он назвал этот срок «красной линией».

- Это красная черта. Президент  Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие — Ред.), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости, - сказал он.

Также представитель исключил возможность предоставления дополнительного времени Вашингтону или Лондону для продолжения операции по эвакуации своих военных, пригрозив, что в случае несоблюдения сроков «будут последствия». Если Америка продлит оккупацию, то реакция будет незамедлительной.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен лично попросить Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана. 

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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