Боевики "Талибана"* потребовали от США вывести войска из Афганистана до 31 августа 2021

Представитель движения «Талибан»* Сухейл Шахин потребовал до 31 августа вывести войска США из Афганистана. Он назвал этот срок «красной линией».
- Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие — Ред.), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости, - сказал он.
Также представитель исключил возможность предоставления дополнительного времени Вашингтону или Лондону для продолжения операции по эвакуации своих военных, пригрозив, что в случае несоблюдения сроков «будут последствия». Если Америка продлит оккупацию, то реакция будет незамедлительной.
Ранее в этот же день СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен лично попросить Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.