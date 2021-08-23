Самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны. Данные о пострадавших

Сегодня, 23 августа, в Подмосковье произошла автокатастрофа. Там, небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны. Возможной причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.
- По предварительным данным, причина падения самолета-амфибии заключается в ошибке пилотирования, - сказал источник в экстренных службах. Самолет перевернулся во время посадки на воду, уточнил он.
- На борту самолета были два пилота, их осмотрели медики скорой помощи, они не пострадали и не нуждаются в госпитализации .