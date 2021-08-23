Когда убирать морковь, свеклу и капусту: Лунный календарь на конец августа - сентябрь 2021 года
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Когда убирать морковь, свеклу и капусту: Лунный календарь на конец августа - сентябрь 2021 года

6:20:018/23/2021Фото: Pxfuel
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Каждый день лунного цикла луна оказывает разное влияние на жизнедеятельность растений, от которой зависит и готовность плодов к их уборке.

овощи
Убирать овощи на хранение нужно в правильные дни

Для того, чтобы сохранить урожай своих овощей в течение зимы, нужно соблюдать не только правила их уборки, но и выбирать благоприятный день по лунному календарю. Оба этих фактора существенно влияют на лежкость урожая. Если какое-то из них не соблюдается, то вы рискуете потерять с таким трудом и любовью выращенный в течение летнего сезона урожай.

Каждый день лунного цикла луна оказывает разное влияние на жизнедеятельность растений, от которой зависит и готовность плодов к их уборке. Урожай, конечно же, можно собирать в любой день. Однако стоит различать цель сбора урожая. Его можно собирать для того, чтобы съесть сегодня же, для консервирования, а также для хранения зимой.

Сохранить урожай в течение зимы иногда бывает очень сложно, поскольку собранные корнеплоды и другие овощи могут набрать лишнюю влагу в своём составе и не успеют от неё избавиться, поскольку движение сока в растениях также зависит от фазы луны. Именно поэтому составляются лунные календари на уборку того или иного вида культуры , где указаны самые благоприятные дни для сбора урожая.

Самые лучшие дни для уборки свеклы и моркови

24 и 29 августа 2021 года, а также 5, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 27 сентября 2021 года.

Самые лучшие дни для уборки капусты

24, 26, 28, 29 августа 2021 года, а также 5, 20, 22, 24, 26, 27 сентября 2021 года.

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