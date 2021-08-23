К расследованию дела об убийстве 9-летней Насти Муравьевой подключился лучший охотник на маньяков
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К расследованию дела об убийстве 9-летней Насти Муравьевой подключился лучший охотник на маньяков

5:24:408/23/2021Фото: pixabay
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Он прибыл в Тюмень еще 6 июля.

Охотник на маньяков подключился к расследованию

Накануне стало известно, что к расследованию дела об убийстве Насти Муравьевой в Тюмени подключился  подполковник Евгений Карчевский — один из лучших «охотников на маньяков» в стране. Он прибыл в Тюмень еще 6 июля. Он — следователь центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и один из лучших специалистов по серийным убийцам в стране. На счету Карчевского — поимка «ангарского маньяка» Михаила Попкова и «тулунского маньяка» Павла Шувалова. Также есть версия, что убийство школьницы — это дело рук маньяка, который убивает именно детей.

Напомним, пропала девочка 30 июня. 9-летняя Настя Муравьёва вышла из дома в первой половине дня для того, чтобы в соседнем пансионате скачать игру по бесплатному Wi-Fi.
Спохватились о ребенке лишь к вечеру, поиски начали самостоятельно, а когда поняли, что не справляются, обратились в полицию, когда уже шел второй день с момента пропажи.

Никто не мог найти ни одной зацепки в поисках Насти. Единственное странное совпадение — на следующий день после пропажи девочки в пансионате какой-то мужчина сжигал вещи, а потом выпал из окна. Пострадавший умер в больнице, поэтому ничего от него уже узнать нельзя.

Девочка росла в многодетной семье, где воспитанием занимался отец, вышедший из тюрьмы, и бабушка, а мать бросила детей несколько лет назад.

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