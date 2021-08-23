20-летний парень сгорел в бане на пожаре в Новосибирской области
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23.08
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20-летний парень сгорел в бане на пожаре в Новосибирской области

5:33:178/23/2021Фото: СК РФ
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Возгорание произошло в бане частного дома.

Молодой парень погиб в бане

21 августа в рабочем поселке Чаны произошла трагедия — там погиб молодой парень. Как стало известно, ночью в бане частного дома начался пожар, в результате которого погиб мужчина 2001 года рождения. Еще один человек был доставлен в больницу с многочисленными ожогами. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

На место происшествия незамедлительно выехали следователь, а также сотрудники МЧС России по Новосибирской области. По данному факту Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Назначены несколько экспертиз.

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