Врач увидел пациента и вызвал группу быстрого реагирования в Новосибирске

В травматологическое отделение Городской клинической больницы Дзержинского района Новосибирска пришел пациент, увидев которого доктор нажал тревожную кнопку. На место вызова направились бойцы группы быстрого реагирования.
Испуганный врач пояснил, что специально их вызвал, так как пьяный пациент истошно кричал, а его голова была вся в крови.
- Выяснилось, что в травмпункт за медицинской помощью обратился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которому неизвестные лица разбили о его голову стеклянную бутылку. Во время обработки ран мужчина истошно кричал от боли, и врач на всякий случай решил вызвать помощь уже для себя, — уточняет пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».
Бойцам ГБР не пришлось вмешиваться — пациент получил медицинскую помощь и отправился домой.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердской горбольнице пациент сбежал из реанимации и ударил ножницами охранника - так хотелось покурить.