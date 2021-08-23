Обвиняемому во взятке замминистра транспорта Ставицкому продлил арест и изменил статью суд Новосибирска
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Обвиняемому во взятке замминистра транспорта Ставицкому продлил арест и изменил статью суд Новосибирска

6:07:048/23/2021Фото: Nso.ru
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Сначала чиновнику инкриминировали получение взяток деньгами и услугами имущественного характера на 1,5 млн рублей. Сейчас - организацию преступление - растрату с использованием служебного положения.

Замминистра транспорта Новосибирской области продлили арест и переквалифицировали обвинение

Следствие изменило статью находящемуся под арестом замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергею Ставицкому. Об этом сообщили в проесс-службе Октябрьского районного суда Новосибирска 23 августа.

"Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С.В. продлен на 2 месяца, а всего до 7 месяцев 7 суток, то есть по 25 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Ставицкий обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация совершения преступления и руководство его исполнением - растратой, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По материалам суда, преступление совершено в период с 8 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года.

Территориальному управлению автодорог (ТУАД) причинен материальный ущерб на сумму 1 567 900 рублей, сказано в материалах суда.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Ставицкого задержали в марте 2021 года и предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Чиновнику инкриминировали получение взяток деньгами и услугами имущественного характера на 1,5 млн рублей от начальника подведомственного ТУАД с октября 2019 по декабрь 2020 года.

По версии следствия, Ставицкий обещал способствовать получению дополнительного бюджетного финансирования и выгодных контрактов, а также оказывать общее покровительство.

Деятельность Ставицкого была пресечена сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

Начальник ТУАД Михаил Чуманов, его брат и два бизнесмена в конце 2020 года стали фигурантами уголовного дела по другому эпизоду коррупционной деятельности.

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