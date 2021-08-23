Обвиняемому во взятке замминистра транспорта Ставицкому продлил арест и изменил статью суд Новосибирска

Следствие изменило статью находящемуся под арестом замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергею Ставицкому. Об этом сообщили в проесс-службе Октябрьского районного суда Новосибирска 23 августа.
"Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С.В. продлен на 2 месяца, а всего до 7 месяцев 7 суток, то есть по 25 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Ставицкий обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация совершения преступления и руководство его исполнением - растратой, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере).
По материалам суда, преступление совершено в период с 8 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года.
Территориальному управлению автодорог (ТУАД) причинен материальный ущерб на сумму 1 567 900 рублей, сказано в материалах суда.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Ставицкого задержали в марте 2021 года и предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Чиновнику инкриминировали получение взяток деньгами и услугами имущественного характера на 1,5 млн рублей от начальника подведомственного ТУАД с октября 2019 по декабрь 2020 года.
По версии следствия, Ставицкий обещал способствовать получению дополнительного бюджетного финансирования и выгодных контрактов, а также оказывать общее покровительство.
Деятельность Ставицкого была пресечена сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.
Начальник ТУАД Михаил Чуманов, его брат и два бизнесмена в конце 2020 года стали фигурантами уголовного дела по другому эпизоду коррупционной деятельности.