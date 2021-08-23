С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
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С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске

6:48:288/23/2021Фото: Wikimedia Commons
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Предприятие-банкрот некоторое время возглавлял Василий Юрченко, теперь его привлекают к субсидиарной ответственности через арбитражный суд.

Василий Юрченко

Компания Олега Утиралова, ранее осужденного за мошенничество с поддельными векселями, стала преследовать бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко с требованием привлечь его к субсидиарной ответственности по делу "Сибсельмаша".

- В суд поступило ходатайство ООО „УниверсалСтройИнвест“ о привлечении к субсидиарной ответственности Юрченко Василия Алексеевича, Гребенщикова Геннадия Львовича, Лютого Александра Александровича, Полякова Александра Владимировича, Галандина Сергея Анатольевича, — сообщают в арбитраже по делу о банкротстве ОАО «НПО "Сибсельмаш"».

Ходатайство пока осталось без движения из-за выявленных нарушений, которые должны быть удовлетворены до конца августа.

По данным сервиса «Контур-Фокус» Петр Чертулин и Олег Утиралов являются владельцами ООО «УниверсалСтройИнвест», причем Утиралов — бывший глава завода «Сибэлектротерм», который проходит процедуру банкротства.

В 2019 году Олега Утиралова признали виновным в мошенничестве и приговорили к условному сроку на пять лет и штрафу в 500 тысяч рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе 2021 года Василий Юрченко добился компенсации за незаконное уголовное преследование в размере 300 тыс. рублей.

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