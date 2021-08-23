Как подготовить погреб к зиме?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как подготовить погреб к зиме?

7:20:008/23/2021Фото: pixabay
0

Существует 3 основных проблемы, с которыми требуется бороться, перед закладкой урожая в погреб. Это сырость, грибок и грызуны.

огурцы, банка, лук
Именно в погребе хранится урожай и консервация на зиму

Сейчас у всех тех, у кого есть собственный дачный участок, началась довольно интенсивная пора уборки урожая. Часть его консервируют на зиму, часть оставляют в погребах на хранение. Чтобы урожай не пропал и сохранился в течение зимы в лучшем виде, требуется тщательная подготовка погреба к зимнему периоду.

Существует 3 основных проблемы, с которыми требуется бороться, перед закладкой урожая в погреб. Это сырость, грибок и грызуны.

Если в вашем погребе сыро, следует тщательно очистить места, где появилась плесень, просушить погреб, после чего обработать помещение раствором медного купороса, который должен быть 5-10 %.

При обнаружении гнили на деревянных частях погреба или ещё каких-то вредных насекомых поможет обработка погреба достаточно насыщенным темно-красным раствором марганцовки. Если в погребе пол не залит бетоном или нет другого покрытия, то поверхностный слой земли необходимо будет полностью удалить, поскольку именно там больше всего вредителей. После наведения уборки в погребе требуется подсыпать пол сухим песком.

Для того, чтобы бороться с грызунами, необходимо заделать все щели и закрыть вентиляцию металлическими сетками. Щели можно заделать цементным раствором с битым стеклом. Так же можно разложить по углам в коробочках погреба нафталин, дикую мяту или болотный багульник.

Если никаких проблем с погребом нет, то необходимо просто навести полную уборку и хорошо проветрить. Выбрасывайте весь мусор, остатки прошлого урожая, уберите из погреба опилки и песок, в которых хранились корнеплоды прошлого урожая. Ящики очистить.

Стрельба в центре Петербурга: что устроили ингуши
Талибы сказали, как и когда будут казнить афганцев
Отец и бабушка певицы Жасмин умерли от COVID
Судью в РФ обвинили в коррупции и нашли ее труп
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как по ногтям определить наличие коронавируса
Что будет, если найти на улице чужой кошелек: мнение эксперта
Девушка «восстала из мертвых» и пришла на свидание своего парня
Мужчина загрыз укусившую его змею и умер
дачаподготовка к зимепогреб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас большой погреб?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
7:02:44 8/23/2021
Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
6:48:28 8/23/2021
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
Бердск200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты
6:28:08 8/23/2021
200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты
Когда убирать морковь, свеклу и капусту: Лунный календарь на конец августа - сентябрь 2021 года
6:20:01 8/23/2021
Когда убирать морковь, свеклу и капусту: Лунный календарь на конец августа - сентябрь 2021 года
Врач увидел пациента и вызвал группу быстрого реагирования в Новосибирске
6:18:09 8/23/2021
Врач увидел пациента и вызвал группу быстрого реагирования в Новосибирске
Обвиняемому во взятке замминистра транспорта Ставицкому продлил арест и изменил статью суд Новосибирска
6:07:04 8/23/2021
Обвиняемому во взятке замминистра транспорта Ставицкому продлил арест и изменил статью суд Новосибирска
20-летний парень сгорел в бане на пожаре в Новосибирской области
5:33:17 8/23/2021
20-летний парень сгорел в бане на пожаре в Новосибирской области
Принудительное лечение пройдет россиянин после поджога отдела полиции
5:29:13 8/23/2021
Принудительное лечение пройдет россиянин после поджога отдела полиции
К расследованию дела об убийстве 9-летней Насти Муравьевой подключился лучший охотник на маньяков
5:24:40 8/23/2021
К расследованию дела об убийстве 9-летней Насти Муравьевой подключился лучший охотник на маньяков
Лунный календарь здоровья на конец августа: Благоприятные дни для сдачи анализов, операций и походов к врачу
5:20:20 8/23/2021
Лунный календарь здоровья на конец августа: Благоприятные дни для сдачи анализов, операций и походов к врачу