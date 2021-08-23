Как подготовить погреб к зиме?

Сейчас у всех тех, у кого есть собственный дачный участок, началась довольно интенсивная пора уборки урожая. Часть его консервируют на зиму, часть оставляют в погребах на хранение. Чтобы урожай не пропал и сохранился в течение зимы в лучшем виде, требуется тщательная подготовка погреба к зимнему периоду.
Существует 3 основных проблемы, с которыми требуется бороться, перед закладкой урожая в погреб. Это сырость, грибок и грызуны.
Если в вашем погребе сыро, следует тщательно очистить места, где появилась плесень, просушить погреб, после чего обработать помещение раствором медного купороса, который должен быть 5-10 %.
При обнаружении гнили на деревянных частях погреба или ещё каких-то вредных насекомых поможет обработка погреба достаточно насыщенным темно-красным раствором марганцовки. Если в погребе пол не залит бетоном или нет другого покрытия, то поверхностный слой земли необходимо будет полностью удалить, поскольку именно там больше всего вредителей. После наведения уборки в погребе требуется подсыпать пол сухим песком.
Для того, чтобы бороться с грызунами, необходимо заделать все щели и закрыть вентиляцию металлическими сетками. Щели можно заделать цементным раствором с битым стеклом. Так же можно разложить по углам в коробочках погреба нафталин, дикую мяту или болотный багульник.
Если никаких проблем с погребом нет, то необходимо просто навести полную уборку и хорошо проветрить. Выбрасывайте весь мусор, остатки прошлого урожая, уберите из погреба опилки и песок, в которых хранились корнеплоды прошлого урожая. Ящики очистить.