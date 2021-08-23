200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты
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200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты

6:28:088/23/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Сразу в трех корпусах детского лагеря заревели пожарные сирены и сработали пожарные извещатели.

Специалисты МЧС России провели в детском лагере занятия по пожарной безопасности

Спасатели провели занятия по пожарной безопасности для детей, отдыхающих в лагере имени В. Дубинина в Бердске, сообщили 23 августа в управлении МЧС по Новосибирской области.

Инспекторы пожарного надзора рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности при использовании электроприборов, о путях эвакуации и способах спасения в случае их задымления, о порядке работы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, а также провели мастер-класс по использованию огнетушителей и кошмы. Для закрепления полученных знаний специалисты чрезвычайного ведомства провели учебную эвакуацию детей и персонала лагеря.

«Сразу в трех корпусах детского учреждения при помощи ручных пожарных извещателей была запущена система оповещения в случае пожара. Рев пожарной сирены и мигающие световые табло «Выход» оповестили о возникновении нештатной ситуации вожатых и детей», - рассказал старший инспектор ОНД по Бердску капитан внутренней службы Юрий Пашинский.

После чего вожатые организовано вывели детей из зданий в заранее определенное место сбора, затратив на это три с половиной минуты. Стоит отметить, ч то в эвакуации задействовали 200 детей и 40 человек из персонала. Одновременно к месту условного пожара прибыли добровольная пожарная дружина и медицинский работник.

«Уровень готовности персонала к нештатным ситуациям достаточно высокий: действия по эвакуации были грамотные и слаженные, детей оперативно эвакуировали, при этом вожатые не забыли выключить свет и закрыть двери всех комнат, а также взять с собой списки детей и специальные комплекты для защиты органов дыхания», - добавил старший инспектор Пашинский.

Занятия и тренировка по эвакуации проводились с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по  COVID-19.

В течение лета-2021 тренировками по эвакуации были охвачены все работающие детские оздоровительные лагеря в Новосибирской области. За это время обучены около 32 тыс. отдыхающих ребят и более 1000 воспитателей и педагогов, рассказали в региональном управлении МЧС.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этом году детские оздоровительные лагеря заполнены на 75% по приказу Роспотребнадзора.

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