«Талибан»* назвал последний срок вывода американских войск из Афганистана

Катарский политический офис террористического движения «Талибан»* в лице своего представителя Мохаммада Сохаила Шахина заявил о том, что определена крайняя дата для вывода американских военных и союзников с территории Афганистана.
Об этом стало известно из интервью, которое дал Шахин для телеканала SkyNews (Британия). 31 августа будет являться «красной линией», ограничивающей время вывода всех, кто должен покинуть страну. Пребывание американского контингента позже этой даты будет считаться оккупацией Афганистана.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что 31 августа — срок вывода войск США из страны.
- Это «красная линия». Президент Байден заявил, что 31 августа будут выведены все их военные. Если они продлят <их срок пребывания>, то это будет значить продолжение оккупации. Если США или Великобритания захотят дополнительное время для продолжения эвакуации, наш ответ — «нет». Или они столкнутся с последствиями, — заявил Шахин.
В Афганистане тысячи граждан пытаются покинуть страну после прихода к власти боевиков «Талибана»*. Представитель террористического движения объяснил попытки покинуть родную страну «экономическими мотивами» и желанием афганцев жить в более богатых странах, а не страхом перед властью боевиков.
- Они хотят жить в западных странах, и это своего рода экономическая миграция, потому что Афганистан — бедная страна, и 70% населения Афганистана живут за чертой бедности. Поэтому все хотят переселиться в западные страны, чтобы вести благополучную жизнь. Дело не в том, что напуганы, — приводит его слова на телеканале.
Джо Байден заявил, что с начала июля из Афганистана эвакуированы 33 тысячи человек, причем только за последние выходные удалось вылететь 11 тысячам. Ранее американский президент называл другую дату - 11 сентября.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России