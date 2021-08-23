«Талибан»* назвал последний срок вывода американских войск из Афганистана
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Талибан»* назвал последний срок вывода американских войск из Афганистана

8:00:178/23/2021Фото: @varlamov
0

Не позднее 31 августа должна закончиться эвакуация военных и союзников США из Кабула. О продлении сроков не может быть и речи, заявили талибы.

Афганцы бояться оставаться в стране под властью талибов

Катарский политический офис террористического движения «Талибан»* в лице своего представителя Мохаммада Сохаила Шахина заявил о том, что определена крайняя дата для вывода американских военных и союзников с территории Афганистана.

Об этом стало известно из интервью, которое дал Шахин для телеканала SkyNews (Британия). 31 августа будет являться «красной линией», ограничивающей время вывода всех, кто должен покинуть страну. Пребывание американского контингента позже этой даты будет считаться оккупацией Афганистана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что 31 августа — срок вывода войск США из страны.

- Это «красная линия». Президент Байден заявил, что 31 августа будут выведены все их военные. Если они продлят <их срок пребывания>, то это будет значить продолжение оккупации. Если США или Великобритания захотят дополнительное время для продолжения эвакуации, наш ответ — «нет». Или они столкнутся с последствиями, — заявил Шахин.

В Афганистане тысячи граждан пытаются покинуть страну после прихода к власти боевиков «Талибана»*. Представитель террористического движения объяснил попытки покинуть родную страну «экономическими мотивами» и желанием афганцев жить в более богатых странах, а не страхом перед властью боевиков.

- Они хотят жить в западных странах, и это своего рода экономическая миграция, потому что Афганистан — бедная страна, и 70% населения Афганистана живут за чертой бедности. Поэтому все хотят переселиться в западные страны, чтобы вести благополучную жизнь. Дело не в том, что напуганы, — приводит его слова на телеканале.

Джо Байден заявил, что с начала июля из Афганистана эвакуированы 33 тысячи человек, причем только за последние выходные удалось вылететь 11 тысячам. Ранее американский президент называл другую дату - 11 сентября.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

В Турции предупредили Россию о послании от США
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
боевикиталибывывод американцев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Успеют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПоджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео
7:45:34 8/23/2021
Поджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео
Как подготовить погреб к зиме?
7:20:00 8/23/2021
Как подготовить погреб к зиме?
Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском
7:16:59 8/23/2021
Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском
Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
7:02:44 8/23/2021
Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
6:48:28 8/23/2021
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
Бердск200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты
6:28:08 8/23/2021
200 детей эвакуировали в загородном лагере Бердска за 3,5 минуты
Когда убирать морковь, свеклу и капусту: Лунный календарь на конец августа - сентябрь 2021 года
6:20:01 8/23/2021
Когда убирать морковь, свеклу и капусту: Лунный календарь на конец августа - сентябрь 2021 года
Врач увидел пациента и вызвал группу быстрого реагирования в Новосибирске
6:18:09 8/23/2021
Врач увидел пациента и вызвал группу быстрого реагирования в Новосибирске
Обвиняемому во взятке замминистра транспорта Ставицкому продлил арест и изменил статью суд Новосибирска
6:07:04 8/23/2021
Обвиняемому во взятке замминистра транспорта Ставицкому продлил арест и изменил статью суд Новосибирска
20-летний парень сгорел в бане на пожаре в Новосибирской области
5:33:17 8/23/2021
20-летний парень сгорел в бане на пожаре в Новосибирской области