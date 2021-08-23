Поджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео

Отдел МВД по Бердску 23 августа распространил ориентировку на мужчину, подозреваемого в поджоге грузовика Mitsubishi Canter.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", автомобиль сгорел утром 22 августа у гаражей, расположенных на пересечении улиц Боровой и Лунной.
По сведениям бердских полицейских, в 9:00 неустановленное лицо совершило поджог автомобиля "Митсубиши Кантер", припаркованного на территории гаражного кооператива "Юпитер". Первоначально сообщалось, что сгорел грузовик Mitsubishi Fuso.
В совершении поджога подозревается мужчина на вид 25-35 лет, который был одетый в футболку белого цвета с надписью NIKE, спортивные брюки черного цвета. При себе имел сумку через плечо черного цвета. По информации отдела МВД по Бердску, подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения.
Если вам что-либо о личности мужчины, изображенного на фото, сообщите по телефону 112 либо по номеру 8913-724-54-86. Анонимность гарантируется, отметили в полицейском ведомстве.
Автомобиль спасти не удалось - кабина с двигателем выгорели полностью, а в гаражах предотвратили возгорания оперативно приехавшие пожарные. Хотя огонь все-таки перекинулся на крышу гаражного бокса. Ее пожарным пришлось разобрать и пролить.
Как выяснилось, хозяин припарковал грузовик у своего гаража и ушел на дачу, находящуюся рядом. Пострадавший автомобилист рассказал, что живет в Искитимском районе, работает в фермерском хозяйстве, а на машине перевозил корма.