Поджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео
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Поджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео

7:45:348/23/2021Фото: ОМВД по Бердску
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В совершении поджога подозревается мужчина на вид 25-35 лет. Он попал на камеры видеонаблюдения.

Предполагаемый поджигатель

Отдел МВД по Бердску 23 августа распространил ориентировку на мужчину, подозреваемого в поджоге грузовика Mitsubishi Canter.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", автомобиль сгорел утром 22 августа у гаражей, расположенных на пересечении улиц Боровой и Лунной.

По сведениям бердских полицейских, в 9:00 неустановленное лицо совершило поджог автомобиля "Митсубиши Кантер", припаркованного на территории гаражного кооператива "Юпитер". Первоначально сообщалось, что сгорел грузовик Mitsubishi Fuso.

В совершении поджога подозревается мужчина на вид 25-35 лет, который был одетый в футболку белого цвета с надписью NIKE, спортивные брюки черного цвета. При себе имел сумку через плечо черного цвета. По информации отдела МВД по Бердску, подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения.

Если вам что-либо о личности мужчины, изображенного на фото, сообщите по телефону 112 либо по номеру 8913-724-54-86. Анонимность гарантируется, отметили в полицейском ведомстве.

Автомобиль спасти не удалось - кабина с двигателем выгорели полностью, а в гаражах предотвратили возгорания оперативно приехавшие пожарные. Хотя огонь все-таки перекинулся на крышу гаражного бокса. Ее пожарным пришлось разобрать и пролить.

Как выяснилось, хозяин припарковал грузовик у своего гаража и ушел на дачу, находящуюся рядом. Пострадавший автомобилист рассказал, что живет в Искитимском районе, работает в фермерском хозяйстве, а на машине перевозил корма.


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