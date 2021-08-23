Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
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Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле

7:02:448/23/2021
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По словам Пескова, выделение бюджетных средств на выплаты тщательно просчитывалось. На эти цели может понадобиться 500 млрд рублей.

Песков
Песков: выделение средств на выплаты пенсионерам не приведет к увеличению налогов в России

Средства на выплаты военным и пенсионерам, о которых заявил 22 августа президент РФ Владимир Путин, тщательно просчитывались, и они не приведут к росту налогов в России, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров", - ответил представитель Кремля.

"Я хочу подчеркнуть, что идея принадлежит "Единой России". Конечно, были проработки и со стороны президента. В основном "Единая Россия" работала с правительством", - подчеркнул Песков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин 22 августа заявил о разовых выплатах всем пенсионерам в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это произошло на встрече с представителями партии "Единая Россия".

В Совфеде посчитали, что на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей.

В тот же день президент предложил по итогам года осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей.

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