Что значит Отдание праздника Преображения Господня?
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Что значит Отдание праздника Преображения Господня?

8:20:548/23/2021Фото: Альметьевская епархия
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Эти события касаются молитвы, которую Иисус Христос провел вместе со своими апостолами на горе Фавор за 40 дней до своего распятия.

икона, храм
В этот день последний раз в храмах вспоминают события праздника

У каждого большого церковного праздника, относящегося к числу двунадесятых, обычно существует день подготовки, которые называются предпразднство, а также несколько дней попразднства.

Последний день попразднства называется Отданием праздника. Этот период предоставляется для верующих христиан с той целью, чтобы они могли в полной мере осознать величие праздника, ещё раз обдумать суть события, сделать выводы для себя, то есть как следует отметить большой праздник.

Само преображение господне мы отмечали 19 августа, а поскольку у него тоже есть дни попразднства, то день отдания Преображения Господня в православных храмах будет отмечаться 26 августа. В этот день верующим предлагается посетить праздничную службу, на которой священнослужители во время богослужения вновь будут вспоминать события, которые описаны в 3 евангелиях.

Эти события касаются молитвы, которую Иисус Христос провел вместе со своими апостолами на горе Фавор за 40 дней до своего распятия, а во время молитвы и его ученики смогли убедиться в его Божественном происхождении, несмотря на его человеческую природу.

Верующим предлагается "примерить" преображение на себя символично в виде стремления к духовному преображению. Этому же способствует продолжающийся в этот день Успенский пост, который также направлен на духовное очищение верующих и покаяние в грехах. Только с чистой душой можно стать ближе к Господу.

Праздник отдания Преображения также помогает верующим найти внутри себя божественный свет. Церковных запретов в этот день не существует нет - людям разрешено работать, в том числе на земле, а также проводить поминовения и посещать кладбище.

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