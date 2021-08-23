Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском
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Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском

7:16:598/23/2021Фото: СУ СКР по НСО
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В бане между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка нанесла не менее 5 ударов топором по голове своей матери. СК возбудил дело. Подозреваемая арестована.

После тушения пожара спасатели обнаружили труп

В Новосибирской области девушку подозревают в убийстве своей матери, сообщили в региональном управлении СКР 23 августа.

Следственным отделом по городу Оби расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту  убийства 50-летней женщины.

Утром 20 августа 2021 года потерпевшая находилась в своем доме по ул. Четвертой в СНТ «Рассвет» Толмачевского сельского совета в Новосибирском районе вместе со своей 20-летней дочерью. В бане между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка нанесла не менее 5 ударов топором по голове своей матери, от которых та скончалась на месте.

-С целью сокрытия следов преступления, подозреваемая подожгла баню с телом женщины и через некоторое время сообщила соседям о пожаре. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники МЧС, которые обнаружили тело и сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемая была задержана, - рассказали в Следственном комитете.

Следствие назначило необходимые судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемую заключили под стражу.

По информации регионального управления МЧС, пожар произошел 20 августа в 10 часов в п. Пайвино Новосибирского района. В результате пожара огнем повреждена баня. Доставка воды осуществлялась путем подвоз от пожарного гидранта на расстоянии 8 км - там находился ближайший гидрант. Поэтому ликвидировать пожар удалось только в 12:12. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 августа в Бердске сгорел грузовик искитимского фермера.

Дочь зарубила топором свою мать

Баня сгорела

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