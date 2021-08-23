В Кремле назвали «Крымскую платформу» антироссийским саммитом: 44 страны обсуждают, как вернуть Крым Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал саммит "Крымская платформа", который проводится в Киеве, недружественным проявлением политики против России.
- Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма, — добавил он.
Владимир Зеленский организовал проведение саммита в Киеве, который начал работу 22 августа для того, чтобы привлечь западные страны к решению вопроса о принадлежности Крыма.
Саммит "Крымская платформа", участие в котором перед началом подтвердили представители 44 стран, стал "началом обратного отсчета до возвращения полуострова", по словам Зеленского.
Для обсуждения вопроса о принадлежности полуострова украинский президент пригласил Владимира Путина на саммит. По его словам, обсуждение и комментирование происходящего в Киеве ведется в России так, как будто Москва принимает участие в обсуждении за круглым столом.
- Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки, - заявил Зеленский в ходе саммита "Крымская платформа" в понедельник.
Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после всенародного референдума жителей полуострова.