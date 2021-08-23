Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед
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Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед

9:20:438/23/2021Фото: Pxfuel
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В этот день издревле люди опасались посещать места, где нельзя встретить человека, не ходили в лес, на реки и болота, а также не посещали кладбище.

лошадь
В этот день люди опасались встретить белого коня

Ежегодно 24 августа то в народе отмечается праздник, посвящённый былинному русскому богатырю Евпатию Коловрату. Он был очень известным воеводой и невероятно физически сильным мужчиной, имевшим знатное боярское происхождение. Жил он в 8 веке на Руси на территории Рязанских земель.

Известен нам стал после великой битвой с монголо-татарами, вёл которых хан Батый. Битва шла очень долго, а когда победа татаро-монголов казалась уже очевидной, в конце битвы появился богатырь на белом коне со своим полком из 17 сотен человек. В битве в битве он повалил очень многих монголов, но погиб сам, а его коня враги загнали и утопили в болоте.

Евпатий коловрат дрался настолько отважно и убил столько врагов, что его храбрости и силе удивился сам хан Батый. Из уважения к погибшему Евпатию Коловрату, хан отдал оставшимся в живых русским воинам его тело, а также отпустил их , отказавшись от их убийства и пленения.

Традиции на 24 августа и запреты

В этот день издревле люди опасались посещать места, где нельзя встретить человека, не ходили в лес, на реки и болота, а также не посещали кладбище. Они опасались призрака белого коня, который, как считается в этот день, выходит к живым на землю и ищет своего хозяина. Помогать ему могут покойники на кладбище и всякие другие призраки, которых люди опасались.

Также в этот день строго запрещалось употреблять любой алкоголь, поскольку считалось, что к выпившему начнут являться его умершие родственники и накажут его. Если не случится этого, то он может забыть всех своих родных и дорогу к дому.

Обязательно в этот день начинали стричь овец, чтобы до холодов они успели обрасти новый шерстью. Из шерсти, состриженной сегодня, получалось самая теплая пряжа и валенки.

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