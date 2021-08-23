Как в магазине: Кабачковая икра в мультиварке
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как в магазине: Кабачковая икра в мультиварке

10:20:578/23/2021Фото: pixabay
0

Кабачковая икра - это нежная и питательная закуска. Оказывается, ее можно готовить не только в кастрюле, но и существенно облегчить себе задачу. На помощь придет мультиварка.

кабачок
Икру из кабачка можно готовить не только в кастрюле

Икра из кабачков появилась на наших столах очень широко во времена СССР. Найти ее можно было в каждом магазине - закуска считалась очень полезной и доступной для бюджета граждан. Она считается универсальным продуктом для домашнего использования в питании. Её можно есть просто с хлебом, можно положить на хрустящие тосты, а можно подать, как дополнение к мясу или рыбным блюдам. Безопасно ее можно использовать и в детском питании, а также тем, кто на диете.

Для изготовления классической кабачковой икры при помощи мультиварки нам потребуется 2 кг кабачка, 2 моркови, 1 лук, 2 зубчика чеснока, 150 г помидоров или свежевыжатого томатного сока, половина столовой ложки соли, чайная ложка сахара, 120 мл растительного масла.

Лук и морковь необходимо помыть, почистить, нарезать на небольшие кубики. Обжариваем всё вместе с маслом во включенной мультиварке.

К обжаренным овощам добавляем очищенные и нарезанные на мелкий кубик кабачки. Через несколько минут добавляем все остальные ингредиенты.

Закрываем мультиварку и включаем её на 40 минут на режим тушения. По истечении времени готовую массу перебиваем блендером до гладкого состояния.

Еще раз тушим 10 минут и разливаем по стерилизованным баночкам. Переворачиваем их и укрываем "шубой" до полного остывания.

Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Известный журналист умер после нападения в столице
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
дачарецептмультиваркакабачковая икра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попробуете новый рецепт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как в магазине: Кабачковая икра в мультиварке
10:20:57 8/23/2021
Как в магазине: Кабачковая икра в мультиварке
БердскПожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в 9-этажке Бердска: 20 соседей эвакуировались сами
10:19:14 8/23/2021
Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в 9-этажке Бердска: 20 соседей эвакуировались сами
Как курение и алкоголь в подростковом и юном возрасте влияют на раннее старение: новое исследование
10:06:34 8/23/2021
Как курение и алкоголь в подростковом и юном возрасте влияют на раннее старение: новое исследование
Истребитель МиГ-29 сгорел во время ремонта: Огонь полностью уничтожил самолет
10:06:21 8/23/2021
Истребитель МиГ-29 сгорел во время ремонта: Огонь полностью уничтожил самолет
БердскЗа 5 дней отключения горячей воды в Бердске КБУ заменит 100 метров трубы на ул. Красная Сибирь
9:50:57 8/23/2021
За 5 дней отключения горячей воды в Бердске КБУ заменит 100 метров трубы на ул. Красная Сибирь
Боевой танк нашли на свалке: На заброшке учились танцевать танковый вальс
9:34:44 8/23/2021
Боевой танк нашли на свалке: На заброшке учились танцевать танковый вальс
Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед
9:20:43 8/23/2021
Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед
Гражданскую войну в Афганистане пророчит Кремль
9:08:24 8/23/2021
Гражданскую войну в Афганистане пророчит Кремль
В Кремле назвали «Крымскую платформу» антироссийским саммитом: 44 страны обсуждают, как вернуть Крым Украине
8:50:11 8/23/2021
В Кремле назвали «Крымскую платформу» антироссийским саммитом: 44 страны обсуждают, как вернуть Крым Украине
БердскПассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю
8:32:10 8/23/2021
Пассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю