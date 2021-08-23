Как в магазине: Кабачковая икра в мультиварке

Икра из кабачков появилась на наших столах очень широко во времена СССР. Найти ее можно было в каждом магазине - закуска считалась очень полезной и доступной для бюджета граждан. Она считается универсальным продуктом для домашнего использования в питании. Её можно есть просто с хлебом, можно положить на хрустящие тосты, а можно подать, как дополнение к мясу или рыбным блюдам. Безопасно ее можно использовать и в детском питании, а также тем, кто на диете.
Для изготовления классической кабачковой икры при помощи мультиварки нам потребуется 2 кг кабачка, 2 моркови, 1 лук, 2 зубчика чеснока, 150 г помидоров или свежевыжатого томатного сока, половина столовой ложки соли, чайная ложка сахара, 120 мл растительного масла.
Лук и морковь необходимо помыть, почистить, нарезать на небольшие кубики. Обжариваем всё вместе с маслом во включенной мультиварке.
К обжаренным овощам добавляем очищенные и нарезанные на мелкий кубик кабачки. Через несколько минут добавляем все остальные ингредиенты.
Закрываем мультиварку и включаем её на 40 минут на режим тушения. По истечении времени готовую массу перебиваем блендером до гладкого состояния.
Еще раз тушим 10 минут и разливаем по стерилизованным баночкам. Переворачиваем их и укрываем "шубой" до полного остывания.