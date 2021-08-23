Гражданскую войну в Афганистане пророчит Кремль

В Кремле предупредили, что в Афганистане могут произойти активные военные действия. Начата осада провинции Паджшер, в которой силы сопротивления под руководством вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, не собираются добровольно подчиниться боевикам «Талибана»*, захватившим всю страну.
- Сегодня на внеочередном заседании <ОДКБ> тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается, — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Песков заявил, что Москва не собирается выступать посредником между враждующими сторонами, и добавил, что Владимир Путин на заседании ОДКБ заявил о необходимости координированного подхода к афганской проблеме.
В Афганистане в провинции Паджшер остались единственные граждане страны, которые не сдаются новой власти, установленной талибами. После бегства президента Ашрафа Гани из страны, Амрулла Салех провозгласил себя новым главой государства и возглавил силы сопротивления.
В настоящее время боевики направляют в сторону границ с провинцией сотни своих вооруженных сторонников.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.