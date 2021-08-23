Гражданскую войну в Афганистане пророчит Кремль
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гражданскую войну в Афганистане пророчит Кремль

9:08:248/23/2021Фото: @rashit_ilyassov
0

Провинция Панджшер, которая единственная пытается оказать сопротивление талибам, окружена, но не сдается. Песков заявил, что Москва не собирается выступать посредником между враждующими сторонами.

В Афганистане может начаться война в провинции Панджшер

В Кремле предупредили, что в Афганистане могут произойти активные военные действия. Начата осада провинции Паджшер, в которой силы сопротивления под руководством вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, не собираются добровольно подчиниться боевикам «Талибана»*,  захватившим всю страну.

- Сегодня на внеочередном заседании <ОДКБ> тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается, — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Песков заявил, что Москва не собирается выступать посредником между враждующими сторонами, и добавил, что Владимир Путин на заседании ОДКБ заявил о необходимости координированного подхода к афганской проблеме.

В Афганистане в провинции Паджшер остались единственные граждане страны, которые не сдаются новой власти, установленной талибами. После бегства президента Ашрафа Гани из страны, Амрулла Салех провозгласил себя новым главой государства и возглавил силы сопротивления.

В настоящее время боевики направляют в сторону границ с провинцией сотни своих вооруженных сторонников.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
В Турции предупредили Россию о послании от США
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Трех «сидящих за столом» мертвых студентов нашли в Ярославле
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
сопротивлениеталибывойна.ОДКБВладимир ПутинДмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Продержатся или сдадутся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кремле назвали «Крымскую платформу» антироссийским саммитом: 44 страны обсуждают, как вернуть Крым Украине
8:50:11 8/23/2021
В Кремле назвали «Крымскую платформу» антироссийским саммитом: 44 страны обсуждают, как вернуть Крым Украине
БердскПассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю
8:32:10 8/23/2021
Пассажиров 150 автобусов проверили в Бердске на соблюдение масочного режима за неделю
Что значит Отдание праздника Преображения Господня?
8:20:54 8/23/2021
Что значит Отдание праздника Преображения Господня?
Пассажир скончался в поезде "Сапсан" по дороге из Петербурга в Москву
8:09:16 8/23/2021
Пассажир скончался в поезде "Сапсан" по дороге из Петербурга в Москву
«Талибан»* назвал последний срок вывода американских войск из Афганистана
8:00:17 8/23/2021
«Талибан»* назвал последний срок вывода американских войск из Афганистана
БердскПоджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео
7:45:34 8/23/2021
Поджигателя фермерского Mitsubishi Canter в гаражах Бердска ищет полиция. Смотрите видео
Как подготовить погреб к зиме?
7:20:00 8/23/2021
Как подготовить погреб к зиме?
Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском
7:16:59 8/23/2021
Дочь зарубила топором мать и сожгла труп вместе с баней под Новосибирском
Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
7:02:44 8/23/2021
Выплаты по 10 000 рублей пенсионерам не приведут к росту налогов, заявили в Кремле
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
6:48:28 8/23/2021
С экс-губернатора Юрченко требуют оплатить часть долгов завода «Сибсельмаш» в Новосибирске