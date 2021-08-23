Пассажир скончался в поезде "Сапсан" по дороге из Петербурга в Москву

Дневной скорый поезд «Сапсан» прибудет в Москву из Санкт-Петербурга с опозданием. Причиной этого стала трагедия в одном из вагонов.
Как 23 августа пишут в соцсетях пассажиры поезда, около двух часов дня «Сапсан» доехал до Колпино и остановился.
«Приехали медики, никого не выпускают, наступила смерть (сердце), персонал поезда говорит, что медики пытаются реанимировать. Мимо пробежал по вагону поп», — рассказал один из очевидцев в Тwitter.
В пресс-службе транспортной полиции по СЗФО подтвердили, что поезд остановили из-за необходимости вызова скорой помощи к пассажиру, которому стало плохо. Однако он скончался до приезда медиков. Проводится проверка, передает «Фонтанка».