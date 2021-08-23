Как выбрать шлейку для кошек
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Как выбрать шлейку для кошек

11:15:238/23/2021Фото: pxhere
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Обратите внимание - на шлейке крепления должны легко растягиваться и застегиваться, также должен присутствовать механизм для пристегивания поводка.

кошка
Шлейка не позволит любимцу потеряться на улице

Коты и кошки это очень энергичные и подвижные животные. Обычно они содержатся в квартирах полностью на домашнем содержании, то есть на свежий воздух не выходят. Если хозяин желает, чтобы кот гулял вместе с ним на улице, то идеальным решением будет приобретение шлейки.

Это некое подобие поводка, однако, во время прогулки давление оказывается не на шею животного, а на его грудную клетку. Их можно использовать как для маленьких котят, так и для взрослых питомцев. Отличаются шлейки только по размеру и материалу изготовления.

Противопоказаниям к использованию шлейку шлейки могут быть:


  • заболевания на коже животного,
  • период течки,
  • отсутствие прививок у животного ,
  • животное панически боится улицы.

Самым оптимальным вариантом при выборе материала шлейки будут хлопок или нейлон. Эти ткани не будут натирать тело, а также не будут сильно пачкаться. Идеальной считается ширина лямок полтора сантиметра.

Обратите внимание - на шлейке крепления должны легко растягиваться и застегиваться, также должен присутствовать механизм для пристегивания поводка.

Для того, чтобы подобрать идеальный размер, лучше прийти за покупкой этого аксессуара вместе с животным, чтобы сделать примерку прямо в магазине. Надев шлейку, обратите внимание на то, могут ли ваши два пальца проснуться между ремешком и спиной животного. Если вы не можете просунуть пальцы свободно, значит шлейку нужно выбрать более свободную.

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