Как выбрать шлейку для кошек

Коты и кошки это очень энергичные и подвижные животные. Обычно они содержатся в квартирах полностью на домашнем содержании, то есть на свежий воздух не выходят. Если хозяин желает, чтобы кот гулял вместе с ним на улице, то идеальным решением будет приобретение шлейки.
Это некое подобие поводка, однако, во время прогулки давление оказывается не на шею животного, а на его грудную клетку. Их можно использовать как для маленьких котят, так и для взрослых питомцев. Отличаются шлейки только по размеру и материалу изготовления.
Противопоказаниям к использованию шлейку шлейки могут быть:
- заболевания на коже животного,
- период течки,
- отсутствие прививок у животного ,
- животное панически боится улицы.
Самым оптимальным вариантом при выборе материала шлейки будут хлопок или нейлон. Эти ткани не будут натирать тело, а также не будут сильно пачкаться. Идеальной считается ширина лямок полтора сантиметра.
Обратите внимание - на шлейке крепления должны легко растягиваться и застегиваться, также должен присутствовать механизм для пристегивания поводка.
Для того, чтобы подобрать идеальный размер, лучше прийти за покупкой этого аксессуара вместе с животным, чтобы сделать примерку прямо в магазине. Надев шлейку, обратите внимание на то, могут ли ваши два пальца проснуться между ремешком и спиной животного. Если вы не можете просунуть пальцы свободно, значит шлейку нужно выбрать более свободную.