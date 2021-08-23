Истребитель МиГ-29 сгорел во время ремонта: Огонь полностью уничтожил самолет
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Истребитель МиГ-29 сгорел во время ремонта: Огонь полностью уничтожил самолет

10:06:218/23/2021Фото: Минобороны РФ
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В Астраханской области с перерывом в пять дней потеряны два самолета МиГ-29, в одном случае летчик погиб.

Самолет, стоявший на ремонте, загорелся

В понедельник, 23 августа, стало известно о том, что во время проведения планового ремонта МиГ-29 неожиданно загорелся.

В Астраханской области полностью выгорел самолет МиГ-29, никто не пострадал во время происшествия.

По сообщению Telegram-канала Baza, истребитель находился в войсковой части Наримановского района. Происшествие с воздушным судном произошло рано утром.

Ранее, меньше недели назад, точно такой же самолет потерпел крушение на полигоне Ашулук. 18 августа в Астраханской области истребитель МиГ-29 выполнял плановый полет над полигоном, боекомплекта на истребителе не было. Летчик погиб во время крушения воздушного судна.

Известно, что катастрофа с МиГ-29 произошла сразу после взлета во время выполнения первого разворота в безлюдном месте.

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