Боевой танк нашли на свалке: На заброшке учились танцевать танковый вальс

В Волгограде местные жители обнаружили боевой современный танк на замусоренного поля. Машину вблизи аэродрома нашел волгоградец Сергей.
«Никого рядом и масса мусора — брошенка», — цитирует очевидца V1.
Журналист издания съездили на место и убедились, что боевая машина действительно там. И стоит она без какой-либо охраны.
В пресс-службе Южного военного округа ответили, что танк должен был участвовать в глобальном событии «Армия-2021» и на нем готовились исполнять танковый вальс. Остальные машины военные успели вывезти с поля, где проходили тренировки, а эту оставили. Ее планируют вывезти позже.