Боевой танк нашли на свалке: На заброшке учились танцевать танковый вальс
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Боевой танк нашли на свалке: На заброшке учились танцевать танковый вальс

9:34:448/23/2021Фото: V1
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В пресс-службе Южного военного округа ответили, что танк должен был участвовать в глобальном событии «Армия-2021».

В Волгограде на свалке нашли боевой танк. Оказалось, на нем учились вальсу

В Волгограде местные жители обнаружили  боевой современный танк на замусоренного поля.  Машину вблизи аэродрома нашел волгоградец Сергей.

«Никого рядом и масса мусора — брошенка», — цитирует очевидца V1.

Журналист издания съездили на место и убедились, что боевая машина действительно там. И стоит она без какой-либо охраны.

В пресс-службе Южного военного округа ответили, что танк должен был участвовать в глобальном событии «Армия-2021» и на нем готовились исполнять танковый вальс. Остальные машины военные успели вывезти с поля, где проходили тренировки, а эту оставили. Ее планируют вывезти позже.

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