За 5 дней отключения горячей воды в Бердске КБУ заменит 100 метров трубы на ул. Красная Сибирь
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За 5 дней отключения горячей воды в Бердске КБУ заменит 100 метров трубы на ул. Красная Сибирь

9:50:578/23/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Газовики не прислушались к просьбам мэра Евгения Шестирнина о переносе сроков ремонтных работ на сетях. Коммунальщики решили воспользоваться паузой.

Трубы уже приготовлены

Уже во вторник, 24 августа, во всем Бердске отключат горячую воду. Воды не будет пять дней. Такое решение принял «Газпром» ради профилактических и ремонтных работ на своих сетях. А значит, подавать газ в муниципальные котельные «Вега» и «Новая» они не будут и греть воду будет нечем.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин поручил провести переговоры с газовиками, чтобы они перенесли работы на другое время. Как аргументировал мэр, бердчане копают картошку и готовят детей к школе. Однако газовая компания была непреклонна и не стала переносить сроки работ.

Паузой решил воспользоваться муниципальный Комбинат бытовых услуг и отремонтировать сети.
- На ул. Красная Сибирь возле остановки «Березовой» мы завтра заходим — будем менять 100 метром трубы диаметром 350 мм, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

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