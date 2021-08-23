Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в 9-этажке Бердска: 20 соседей эвакуировались сами

Сотрудники МЧС России спасли четырех человек на пожаре в Бердске, сообщили в понедельник в управлении МЧС по Новосибирской области.
23 августа в 05:39 произошел пожар в 9-этажном жилом доме в Микрорайоне Бердска.
-Через 4 минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова, где на втором этаже открытым огнем горел балкон. Оперативно гнеборцы приступили к ликвидации возгорания, а также звеном газодымозащитной службы направились на эвакуацию граждан, - рассказали в спасательном ведомстве.
При помощи спасательных устройств пожарные из горящей квартиры спасли женщину и еще троих человек из соседней квартиры. Они не пострадали. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек, уточнили в МЧС.
-Всего 6 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на общей площади 19 кв. метров. В результате пожара в горящей квартире огнем повреждены домашние вещи и бытовая техника, а также деревянная обшивка балкона в соседней квартире, - рассказали в региональном управлении МЧС.
На ликвидацию пожара в бердской многоэтажке привлекались 16 человек и 5 единиц техники.
Причины пожара и ущерб установят дознаватели ОНД по Бердску.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 21 августа горел цех по производству обоев "Элизиум" на химзаводской промлощадке Бердска, а в воскресенье выгорел фермерский грузовик в гаражах Микрорайона.