Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в 9-этажке Бердска: 20 соседей эвакуировались сами
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Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в 9-этажке Бердска: 20 соседей эвакуировались сами

10:19:148/23/2021
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Всего 6  минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на общей площади 19 кв. метров в квартире многоэтажного дома в Микрорайоне.

Бердские пожарные выезжали на пожар ранним утром в понедельник

Сотрудники МЧС России спасли четырех человек на пожаре в Бердске, сообщили в понедельник в управлении МЧС по Новосибирской области.

23 августа в 05:39 произошел пожар в 9-этажном жилом доме в Микрорайоне Бердска.

-Через 4 минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова, где на втором этаже открытым огнем горел балкон. Оперативно гнеборцы приступили к ликвидации возгорания, а также звеном газодымозащитной службы направились на эвакуацию граждан, - рассказали в спасательном ведомстве.

При помощи спасательных устройств пожарные из горящей квартиры спасли женщину и еще троих человек из соседней квартиры. Они не пострадали. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек, уточнили в МЧС.

-Всего 6  минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на общей площади 19 кв. метров. В результате пожара в горящей квартире огнем повреждены домашние вещи и бытовая техника, а также деревянная обшивка балкона в соседней квартире, - рассказали в региональном управлении МЧС.

На ликвидацию пожара в бердской многоэтажке привлекались 16 человек и 5 единиц техники.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели ОНД по Бердску.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 21 августа горел цех по производству обоев "Элизиум" на химзаводской промлощадке Бердска, а в воскресенье выгорел фермерский грузовик в гаражах Микрорайона.

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