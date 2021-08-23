Сбежавшего за границу виновника смертельного ДТП задержали в аэропорту российские полицейские. Смотрите видео

Севший пьяным за руль и устроивший аварию, в которой погибли 4 человека, скрывался на территории Германии. Через 9 месяцев после бегства за границу, он решил вернуться на родину.
В аэропорту Шереметьево его задержали. Сразу, как только самолет из Германии приземлился в России, беглеца встретили полицейские, сообщили в МВД 23 августа.
Страшное ДТП произошло ранним утром 11 октября 2020 года в Сокольском районе Вологодской области. На трассе Москва – Архангельск столкнулись ВАЗ-2114 и Subaru Impreza. К моменту прибытия врачей водитель и три пассажира "Лады" были мертвы. Находившийся за рулем "Субару" 26-летний мужчина выжил, но получил множественные травмы. Как установило следствие, в момент аварии он был пьян.
Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Но в декабре 2020 года подозреваемый улетел в другую страну и перестал выходить на связь.
О времени его возвращения российских правоохранителей предупредили сотрудники Интерпола. Теперь ему грозит суд.