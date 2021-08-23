Какие ограничения в школах из-за коронавируса вводят с 1 сентября 2021 в Новосибирской области, ответил минобр

Ограничения будут действовать в школах Новосибирской области для снижения риска распространения коронавируса. Но будут ли ученики начальных классов ходить на занятия?
На входе у учеников будут измерять температуру, занося эти данные в журнал. Тут же будут стоять антисептики для рук, как и в столовой и санузлах, сообщили в региональном министерстве образования «АиФ-Новосибирск».
По новым санитарным требованиям, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться основным предметам. В другие помещения они будут уходить на уроки физкультуры, изобразительного искусства, труда, технологии, физики, химии, информатики и ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), иностранных языков.
Кроме того, в школах составят специальный график уроков и перемен, который минимизирует контакты между школьниками. Меньше учеников должно скапливаться у входа для проверки температуры. Предполагается, что в столовой их тоже будет меньше, чем обычно.
Для сокращения контактов отменили нулевые уроки и обучение в три смены. Вторая смена должна заканчиваться не позднее 19 часов, а первый урок не может начинаться раньше 8:00.
Сохраняется требование о постоянном обеззараживании воздуха с помощью рециркулятора и проветривания помещений по утвержденному графику.
Если ребенок переболел коронавирусом или контактировал с зараженным, его допустят на занятия только со справкой от врача с отсутствием противопоказаний для занятий в школе.
Массовые мероприятия в школах запрещены до 1 января 2022 года.
В случае ухудшения эпидобстановки в регионе ученики начальных классов - с 1-го по 4-й включительно - по-прежнему будут ходить на уроки в школу. В малокомплектных и коррекционных школах, а также интернатах дети тоже будут заниматься очно. Единственное, что могут сделать, - разделить по сменам
Работающие в две смены школы перейдут на смешанную модель обучения. Некоторые классы могут учиться очно-заочно или заочно.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил возможность дистанта в школах при росте заболеваемости коронавирусом в регионе.