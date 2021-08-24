Магнитное поле Земли ослабевает каждые 200 миллионов лет, открыли ученые
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Магнитное поле Земли ослабевает каждые 200 миллионов лет, открыли ученые

5:00:028/24/2021,АНДРЕА БЛАНКОФото: pixabay.com
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Поле нестабильно и колеблется по силе и направлению как во времени, так и в пространстве.

Исследования показали, что магнитное поле Земли имеет периодический характер и ослабевает каждые 200 миллионов лет

Исследования, проведенные Ливерпульским университетом, показали, что напряженность геомагнитного поля имеет циклический характер.
Исследователи выполнили термический и микроволновый анализ образцов горных пород из древних потоков лавы в Стратморе и Кингхорне в Шотландии.
Полученные данные подтверждают предыдущие исследования, которые указывали на периодические изменения
Слабые поля могут повлиять на жизнь на Земле, поскольку они делают планету более уязвимой для солнечной радиации.
Согласно новому исследованию, магнитное поле Земли ослабевает примерно каждые 200 миллионов лет.

Исследователи проанализировали образцы горных пород из древних потоков лавы в Стратморе и Кингхорне в Шотландии, что подтверждает идею последних восьми десятилетий.

Д-р Луиза Хокинс и ее коллеги из Ливерпульского университета выполнили термическое и микроволновое исследование образцов горных пород ,сообщает dailymail.co.uk.

Образцы были невероятно ценными и были одним из немногих препятствий, которые сохранились, поскольку большинство свидетельств внутренних процессов Земли постоянно разрушается тектоникой плит.

Магнитное поле Земли имеет решающее значение для жизни на планете, поскольку оно защищает ее от смертельной солнечной радиации. Исследование может помочь объяснить будущее поведение геомагнитного поля и то, как оно повлияет на людей.

Магнитное поле начинается в глубоком ядре планеты и простирается в космический вакуум.
Глядя на скалы, исследователи подтвердили, что магнитное поле Земли имело четверть нынешней силы между 332 и 416 миллионами лет назад. Исследователи назвали его среднепалеозойским дипольным низким.

Низкий мезозойский диполь (MPDL), еще один аналогичный период слабого магнитного поля около 120 миллионов лет назад, уже был идентифицирован исследованиями 30 лет назад.

Новые данные дополнительно подтверждают теорию о том, что геомагнитное поле является периодическим и ослабевает примерно каждые 200 миллионов. годы.

Эта идея уже была заложена в исследовании 2012 года , но его ограничением было то, что представленные полевые данные относятся только к последним 300 миллионам лет.
Магнитное поле Земли состоит из расплавленного железа и других металлов во внешнем ядре, которое создает электромагнитные токи, также известные как действие динамо, и защищает планету от солнечного излучения.

Поле нестабильно и колеблется по силе и направлению как во времени, так и в пространстве.

Недавние и предыдущие исследования установили рекорд, который может помочь предсказать магнитное поле Земли в ближайшие годы.

Когда напряженность геомагнитного поля минимальна, солнечная радиация сильнее всего влияет на Землю.
Массовое и загадочное вымирание на границе девона и карбона 359 миллионов лет назад, в результате которого вымерло 50% животных и растений, было вызвано резкими уровнями радиации, аналогичными тем, которые наблюдались во время MPDL, когда напряженность геомагнитного поля была чрезвычайно низкой.

Доктор Хокинс, ведущий автор статьи, сказал: «Этот набор данных дополняет другие исследования, над которыми мы работали в течение последних нескольких лет вместе с нашими коллегами из Москвы и Альберты, которые соответствуют возрасту этих двух мест».

«Наши результаты также подтверждают, что слабое магнитное поле связано с переворотом полюсов, в то время как поле, как правило, сильно во время суперхрона, что важно, поскольку оказалось почти невозможно улучшить данные о перевороте до 300 миллионов лет назад». - сказал Хокинс.

Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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