Шипучий натрий выпускает необычный астероид Фаэтон
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Шипучий натрий выпускает необычный астероид Фаэтон

4:30:058/24/2021Фото: pxhere.com
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Исследователи полагают, что когда астероид приближается к Солнцу, его натрий нагревается и испаряется.

комета
Когда комета приближается к внутренней части Солнечной системы, Солнце нагревает ее, заставляя льды под поверхностью испаряться в космос

Модели и лабораторные тесты предполагают, что астероид может испускать пары натрия, когда он вращается близко к Солнцу, что объясняет его увеличение яркости.

Когда комета приближается к внутренней части Солнечной системы, Солнце нагревает ее, заставляя льды под поверхностью испаряться в космос. Выходящий пар вытесняет пыль и камни, а газ образует яркий хвост, который может простираться на миллионы миль от ядра, как эфирная вуаль, пишет nasa.gov.

В то время как кометы содержат множество разных льдов, астероиды в основном состоят из горных пород и не известны тем, что создают такие величественные проявления. Но новое исследование изучает, как сближающийся с Землей астероид Фаэтон может на самом деле проявлять кометоподобную активность, несмотря на отсутствие значительного количества льда.

Известный как источник ежегодного метеорного потока Геминид, астероид шириной 3,6 мили (5,8 км) светлеет по мере приближения к Солнцу. Кометы обычно ведут себя следующим образом: когда они нагреваются, их ледяные поверхности испаряются, заставляя их становиться более активными и светиться, поскольку выходящие газы и пыль рассеивают больше солнечного света. Но что заставляет Фаэтон светлеть, как не испарение льда?

Виной всему мог быть натрий. Как объясняют авторы нового исследования, удлиненная 524-дневная орбита Фаэтона уводит объект в пределах орбиты Меркурия, за это время Солнце нагревает поверхность астероида примерно до 1390 градусов по Фаренгейту (750 градусов по Цельсию). На такой теплой орбите любая вода, углекислый газ или лед с угарным газом у поверхности астероида давно бы спекся. Но при такой температуре натрий может выделяться из скалы астероида в космос.

«Фаэтон - любопытный объект, который становится активным по мере приближения к Солнцу», - сказал руководитель исследования Джозеф Масьеро, ученый IPAC, исследовательской организации Калифорнийского технологического института. «Мы знаем, что это астероид и источник Геминид. Но в нем почти нет льда, поэтому мы были заинтригованы возможностью того, что натрий, которого относительно много в астероидах, может быть элементом, движущим эту активность ».

Связь астероид-метеор

Мазиеро и его команда были вдохновлены наблюдениями за Геминидами. Когда метеороиды - маленькие кусочки скалистых обломков из космоса - проходят через атмосферу Земли в виде метеоров, они распадаются. Но прежде, чем они это сделают, трение с атмосферой заставляет воздух, окружающий метеороиды, достигать тысячи градусов, генерируя свет. Цвет этого света представляет элементы, которые они содержат. Натрий, например, придает оранжевый оттенок. Геминиды, как известно, содержат мало натрия.

До сих пор предполагалось, что эти маленькие кусочки камня каким-то образом потеряли натрий после того, как покинули астероид. Это новое исследование предполагает, что натрий действительно может играть ключевую роль в выбросе метеороидов Геминид с поверхности Фаэтона.

Исследователи полагают, что когда астероид приближается к Солнцу, его натрий нагревается и испаряется. Этот процесс давно бы истощил поверхность натрия, но натрий внутри астероида все еще нагревается, испаряется и шипит в космос через трещины и трещины во внешней коре Фаэтона. Эти форсунки обеспечат достаточную мощность, чтобы выбросить каменистые обломки с поверхности. Таким образом, шипящий натрий может объяснить не только кометоподобное просветление астероида, но также то, как метеороиды-Геминиды будут выброшены из астероида и почему они содержат мало натрия.

«Астероиды, такие как Фаэтон, обладают очень слабой гравитацией, поэтому не требуется большой силы, чтобы отбросить обломки с поверхности или выбить скалу из трещины», - сказал Бьорн Давидссон, ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии и его коллега. -автор исследования. «Наши модели предполагают, что для этого достаточно очень небольшого количества натрия - ничего взрывоопасного, как пар, извергающийся с ледяной поверхности кометы; это больше похоже на постоянное шипение ".

Требуются лабораторные тесты

Чтобы выяснить, превращается ли натрий в пар и выходит из скалы астероида, исследователи протестировали образцы метеорита Альенде, упавшего над Мексикой в ​​1969 году, в лаборатории JPL. Метеорит, возможно, произошел от астероида, сопоставимого с Фаэтон, и принадлежит к классу метеоритов, называемых углеродистыми хондритами, которые образовались в первые дни существования Солнечной системы. Затем исследователи нагрели осколки метеорита до самой высокой температуры, которую Фаэтон может испытать при приближении к Солнцу.

«Эта температура примерно равна той точке, в которой натрий выходит из его каменистых компонентов», - сказал Ян Лю, ученый из JPL и соавтор исследования. «Таким образом, мы смоделировали этот эффект нагрева в течение« дня »на Фаэтоне - его трехчасовой период вращения - и, сравнивая минералы образцов до и после наших лабораторных испытаний, натрий был потерян, в то время как другие элементы были потеряны. остался позади. Это говорит о том, что то же самое может происходить на Фаэтоне, и, похоже, согласуется с результатами наших моделей».

Новое исследование поддерживает растущее количество свидетельств того, что категоризация небольших объектов в нашей Солнечной системе как «астероидов» и «комет» слишком упрощена, в зависимости не только от того, сколько в них льда, но и от того, какие элементы испаряются при более высоких температурах.

«Наше последнее открытие заключается в том, что при подходящих условиях натрий может объяснить природу некоторых активных астероидов, делая спектр между астероидами и кометами даже более сложным, чем мы предполагали ранее», - сказал Мазиеро.

Исследование под названием «Летучесть натрия в углеродистых хондритах при температурах, соответствующих астероидам с низким содержанием перигелий» было опубликовано в The Planetary Science Journal 16 августа 2021 г.

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