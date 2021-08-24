Как убрать бывшего парня из вашей цифровой жизни: после развода или расставания
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23.08
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Как убрать бывшего парня из вашей цифровой жизни: после развода или расставания

12:30:258/24/2021Фото: pxhere.com
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Если все закончилось плохо, было бы разумно проверить свой телефон на наличие программного обеспечения, которое записывает то, что вы делаете.

рука, компьютер
Как убрать бывшего из вашей цифровой жизни

Это больше, чем просто отписаться от бывшего в социальных сетях

Вы женитесь или переезжаете вместе, и ваша жизнь связана бесчисленным множеством способов: ипотека, счет за электроэнергию и ваш статус отношений в социальных сетях, пишет foxnews.com.

Затем все заканчивается, и у вас остается много душевной боли и много работы. Достаточно плохо думать обо всем, что о тебе знают посторонние. Коснитесь или щелкните для шагов, чтобы тщательно проверить себя, чтобы знать, что другие могут раскопать.

Тот, кто хорошо вас знает, имеет доступ к гораздо большему количеству информации.

Если все закончилось плохо, было бы разумно проверить свой телефон на наличие программного обеспечения, которое записывает то, что вы делаете. К сожалению, за эти годы я слышал от многих людей, чьи бывшие установили шпионскую программу. Коснитесь или щелкните здесь, чтобы узнать, что за вами наблюдают.

Конечно, вы собираетесь заблокировать своего бывшего и отписаться от него. Это начало, но вам нужно сделать больше, чтобы навести порядок в своей цифровой жизни.

Измените каждый пароль

Ваш браузер хранит все ваши пароли. Вам нужно изменить все до единого. Я знаю, что это большая боль, и ты не хочешь этого делать. Даже если вы используете менеджер паролей, вам следует менять все пароли.

Придумайте другие пароли. Вам потребуется новый пароль электронной почты и новый пароль для всех ваших учетных записей. Не забывайте свой Apple ID и учетную запись Google или свой рабочий вход.

Я оставлю это на ваше усмотрение и на вашего бывшего, чтобы решить, кто будет сохранять логин Netflix.

Будь лжецом

Когда вы близки с кем-то, они много о вас знают. Это очень хорошо может включать в себя, где вы выросли, вашу первую машину, девичью фамилию вашей мамы ... Да, вы можете видеть, куда я иду.

Это общие вопросы безопасности. Ваши ответы могут предоставить кому-то доступ к вашим учетным записям, независимо от того, поделились вы ими или нет.

Если ваш разрыв был особенно неприятным или у вас есть технически подкованный бывший, обязательно сделайте этот шаг. Войдите на сайты, которые содержат конфиденциальную личную информацию, например ваш банковский, медицинский и финансовый счета. Найдите свои контрольные вопросы в меню настроек или учетной записи и измените свои ответы.

Совет от профессионала: придумайте новые ответы. Большинство деталей в контрольных вопросах по умолчанию поразительно легко найти кому-то другому. Давай, придумай новый. Предостережение, конечно, заключается в том, чтобы помнить ложь.

Проверьте свои счета

Дважды проверьте все свои учетные записи, чтобы увидеть, чем вы делитесь. Ваш тарифный план на телефон и потоковые сервисы для фильмов, телепередач и музыки - хорошее место для начала. С другой стороны, теперь вы можете перейти с семейной подписки на одну учетную запись и сэкономить деньги.

Если вам сложно запомнить все, чем вы поделились, откройте приложение банка и отсортируйте данные по платежам. Вы также можете выполнить поиск в своем почтовом ящике по запросу «квитанция» или «платеж», чтобы убедиться, что вы получили их все. Еще одно место для проверки подписок в App Store, если у вас есть iPhone или Play Store для Android.

Не забывайте умные устройства

От камер видеонаблюдения до интеллектуальных динамиков - доступ к нужной учетной записи позволит бывшему партнеру видеть или слушать вас без вашего ведома. Вот это жутко.

Пора сменить еще больше паролей. Сделайте это для вашей системы безопасности, вашего интеллектуального термостата, вашей учетной записи Amazon Alexa, если она у вас есть, умных дверных звонков и любых других подключенных к Интернету устройств с их собственными автономными учетными записями.

Обязательно измените пароль домашнего маршрутизатора. Многие маршрутизаторы предлагают удаленный доступ, который ваш бывший может использовать для просмотра журналов маршрутизатора и подключенных устройств. Коснитесь или щелкните, чтобы легко изменить пароль маршрутизатора, даже если вы не знаете, какой он установлен.

Избавьтесь от плохих воспоминаний

Больно, когда на Facebook или в приложении для фотографий всплывает воспоминание, напоминающее о лучших (или худших) временах.

В Facebook перейдите на facebook.com/memories и выберите «Скрыть людей» в разделе «Настройки». Затем щелкните поле с надписью «Начать вводить имя…» и введите человека, которого хотите забыть. Щелкните Сохранить.

Если вы используете Apple Photos, перейдите в Альбомы, выбранные людьми. Выберите человека, от которого хотите избавиться, и нажмите «Удалить».

В Google Фото выберите Настройки фото Воспоминания Скрыть людей * домашних животных. Выберите, от кого вы хотите избавиться. Когда вы закончите, нажмите стрелку назад, и все готово.

Также измените пароли устройства

Не забывайте также пароль вашего телефона, а также пароль компьютера или планшета. Да, вашему бывшему потребуется физический доступ для доступа к этим устройствам, но лучше перестраховаться.

На iPhone с Face ID перейдите в Настройки Face ID * Пароль. На iPhone с кнопкой «Домой» перейдите в «Настройки» Touch ID * Пароль.

Ваша учетная запись iCloud позволяет получить доступ к вашей электронной почте, текстам, фотографиям, контактам, заметкам, календарю и многому другому. Даже если вы входили в систему один или два раза на компьютере или телефоне бывшего, ваши пароли могут быть сохранены.

Чтобы изменить пароль iCloud, вам нужно будет сменить пароль Apple ID. На вашем устройстве iOS перейдите в Настройки <ваше имя> Пароль * Безопасность Изменить пароль.

На телефоне Android откройте Настройки Безопасность. Коснитесь Блокировка экрана, чтобы изменить пароль. Примечание. Если вы не можете найти настройки блокировки экрана в разделе «Безопасность», поищите инструкции на сайте поддержки вашего телефона или в онлайн-руководстве.

На ПК с Windows перейдите в меню «Пуск», выберите «Параметры входа в учетные записи». Щелкните «Пароль», затем «Изменить». Сделайте то же самое с PIN-кодом Windows Hello, если вы его используете.

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