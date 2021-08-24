Хотели бы вы знать, изменял ли вам или будет изменять в будущем ваш партнер? Необычное исследование показало уникальные результаты

Согласно новому исследованию, пожилые люди с большей вероятностью предпочтут игнорировать информацию, которая может оказаться эмоционально трудной для восприятия, чем молодые люди, пишет dailymail.co.uk.
Более 2000 взрослых немцев в возрасте от 21 года и старше спросили, хотят ли они получить предварительные знания и информацию о различных жизненных событиях от экспертов из Института Макса Планка по человеческому развитию в Берлине, Германия.
Эти события включали дату их собственной смерти, изменяет ли им будущий супруг и их генетическая предрасположенность к различным заболеваниям.
Ответы позволили команде выставить «счет преднамеренного незнания» для каждого добровольца на основе процента случаев, когда они сказали, что «предпочли бы не знать».
Они посмотрели на оценки по возрастным группам, от 21-30 до 81-99, и обнаружили, что люди в возрасте от 51 до 60 лет чаще всего говорили, что они «предпочли бы не знать» о будущих событиях.
Более двух тысячелетий назад Аристотель писал: «Все люди по своей природе желают знать», и немецкие исследователи хотели выяснить, верна ли эта пословица.
Автор исследования Ральф Хертвиг и его коллеги обнаружили, что были времена, когда мы предпочитали не знать правду, и что люди старшего возраста были более склонны к этому.
Это особенно характерно для новостей или информации, которые были бы эмоционально трудными - независимо от того, было ли влияние положительным или отрицательным.
Волонтеров спросили, хотят ли они знать результат 13 сценариев, а также их возраст и пол.
Сценарии включали в себя знание даты их собственной смерти, верности будущего супруга, премиальных выплат коллег, генетической предрасположенности к различным заболеваниям и подлинности предположительно ценной статуи, находящейся в их владении.
Последним вопросом, о котором их спросили, хотели ли они знать, был пол и внешний вид заявления о приеме на работу.
Последний пункт заключался в том, чтобы увидеть, как они могут отреагировать на знания, которых в противном случае можно было бы избежать, чтобы избежать предвзятости, а не вызвать эмоциональную реакцию, как в случае с более личными сценариями.
Во всех случаях, кроме сценария соискания вакансии, вероятность того, что доброволец скажет, что он предпочел бы не знать, значительно возрастает с возрастом.
Независимо от возраста волонтеры придерживались твердого мнения, что информация о возрасте и внешности соискателя должна оставаться конфиденциальной.
Исследования показывают, что ключевые умственные способности улучшаются с возрастом
Долгое время считалось, что старение приводит к постепенному снижению наших умственных способностей.
Но новое исследование теперь показывает, что ключевые умственные способности, включая концентрацию и внимание, могут действительно улучшаться с возрастом.
Эти ключевые функции мозга лежат в основе важнейших когнитивных аспектов, таких как память, самоконтроль и принятие решений, и даже навигация, математика, язык и чтение.
Исследовательская группа изучила три аспекта внимания и когнитивного контроля в группе из 702 участников в возрасте от 58 до 98 лет.
Они сосредоточились на этом возрасте, потому что именно в этот период когнитивные способности часто меняются сильнее всего в процессе старения.
Исследование показало, что с возрастом снижались только способности к насторожению, в то время как на самом деле улучшались ориентированность и исполнительное торможение.
Чтобы увидеть, повлияла ли личностная открытость на отсутствие интереса, исследовательская группа также изучила эту черту у каждого из добровольцев.
Открытость связана с восприимчивостью к непростым мыслям и эмоциям, и, как известно, с возрастом она снижается.
Однако они не обнаружили в своих данных никакой связи между открытостью и возрастом, несмотря на то, что выяснилось, что пожилые люди меньше относятся к плохим новостям.
Команда предсказывает, что у пожилых людей, у которых меньше времени на жизнь, полезность определенных типов информации снижается по сравнению с более молодыми людьми, которым осталось жить намного дольше.
Это было особенно очевидно, когда дело касалось вопросов, связанных со здоровьем, включая знание даты смерти, и наибольшая разница была между самой старшей и самой молодой группами.
«Теория социально-эмоциональной избирательности» - это еще одна потенциальная причина, по мнению исследователей, когда люди воспринимают свое будущее как широко открытое, более склонны к приоритетным целям, связанным с будущим, включая сбор информации.
«Но когда люди видят свое будущее более ограниченным - а пожилые люди относятся к этой группе - они больше сосредотачиваются на настоящем, и для них эмоциональное удовлетворение является более приоритетным», - пояснила команда.
Они говорят, что пожилые люди могут стремиться минимизировать риск получения потенциально негативной информации, даже если это означает, что они упускают позитивную информацию.
Результаты были опубликованы в журнале Psychology and Aging.