Для любителей поваляться прикольные стихи в день валяния в стоге сена 24 августа
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24.08
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Для любителей поваляться прикольные стихи в день валяния в стоге сена 24 августа

7:00:258/24/2021Фото: pixabay.com
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В наше время существует такой праздник как День валяния в стоге сена, который отмечается ежегодно 24 августа, приуроченный к сенокосу.

День валяния в стоге сена

Радость видеть первый стог...
Радость видеть первый стог,
Первый сноп с родной полоски,
Есть отжиночный пирог
На меже,в тени березки.

Знать,что небо ввечеру
Над избой затеплит свечки,
Лики ангелов в бору
Отразят лесные речки.

Счастье первое детя
Усыплять в скрипучей зыбке,
Темной памятью летя
В край,где песни и улыбки.

Уповать,что мир потерь
Канет в сумерки безвестья,
Что,как путник,стукнет в дверь
Ангел с ветвью благовестья...
Автор: Drakon_64

День валяния в стоге сена

С тобою под стогом мы спрятались в зной
С тобою под стогом мы спрятались в зной,
Прохладу найти средь травы луговой.

А речка манила Давайте ко мне,
Я вас искупаю в прохладной волне.

Но так не хотелось нам в воду бежать,
И сердце стучало Вам лучше лежать.

Сиреневым бликом цветок полевой
В глазах искупался остался живой.

Я помню слова, истекали как мёд,
И таял в глазах твой застенчивый лёд.

Не прятала взгляд больше в локон волос,
И губы стремились, коснуться, до грёз.

Ресницы, лишь только закрылись на миг,
И всё...
Автор: newmartiniden

День валяния в стоге сена

Мы с тобою под стогом лежали
Мы с тобой под стогом лежали,
Там горячие запахи трав
Нам свидание назначали
У реки и в столь поздний час

Если звёзды в небе мерцали,
Я твою звезду находил.
Твою шею трогал губами,
И молочные губы пил.

Ты глаза свои закрывала
Наслаждался дрожью ресниц.
Вечно времени не хватало,
Превратится в красивых птиц

А ты помнишь то жаркое лето?
Лето, созданное для нас,
Где посеяны поцелуи,
Не собрать их, за один раз.
Автор: newmartiniden

Источник: sunhome.ru

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