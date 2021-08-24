Для любителей поваляться прикольные стихи в день валяния в стоге сена 24 августа

Радость видеть первый стог...
Радость видеть первый стог,
Первый сноп с родной полоски,
Есть отжиночный пирог
На меже,в тени березки.
Знать,что небо ввечеру
Над избой затеплит свечки,
Лики ангелов в бору
Отразят лесные речки.
Счастье первое детя
Усыплять в скрипучей зыбке,
Темной памятью летя
В край,где песни и улыбки.
Уповать,что мир потерь
Канет в сумерки безвестья,
Что,как путник,стукнет в дверь
Ангел с ветвью благовестья...
Автор: Drakon_64
С тобою под стогом мы спрятались в зной
С тобою под стогом мы спрятались в зной,
Прохладу найти средь травы луговой.
А речка манила Давайте ко мне,
Я вас искупаю в прохладной волне.
Но так не хотелось нам в воду бежать,
И сердце стучало Вам лучше лежать.
Сиреневым бликом цветок полевой
В глазах искупался остался живой.
Я помню слова, истекали как мёд,
И таял в глазах твой застенчивый лёд.
Не прятала взгляд больше в локон волос,
И губы стремились, коснуться, до грёз.
Ресницы, лишь только закрылись на миг,
И всё...
Автор: newmartiniden
Мы с тобою под стогом лежали
Мы с тобой под стогом лежали,
Там горячие запахи трав
Нам свидание назначали
У реки и в столь поздний час
Если звёзды в небе мерцали,
Я твою звезду находил.
Твою шею трогал губами,
И молочные губы пил.
Ты глаза свои закрывала
Наслаждался дрожью ресниц.
Вечно времени не хватало,
Превратится в красивых птиц
А ты помнишь то жаркое лето?
Лето, созданное для нас,
Где посеяны поцелуи,
Не собрать их, за один раз.
Автор: newmartiniden
Источник: sunhome.ru