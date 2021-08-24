Почему наука утверждает, что лучше всего иметь детей после 35 лет

Если у вас были чрезмерно вовлеченные родители, такие как я, вы, вероятно, слышали вопрос: «Когда вы собираетесь подарить мне внуков?» минимум сто десятков раз. Или, если ты из моей семьи, это больше похоже на: «Когда ты подаришь мне чертовых внуков?»
Что ж, мама и папа, у меня наконец-то есть ответ. И это не заставляет меня чувствовать, что таймер на моих биологических часах почти истек, пишет yourtango.com.
Согласно исследованию Университета Южной Калифорнии, ученые теперь считают, что лучшее время для рождения ребенка - после 35 лет, поскольку это улучшает умственные способности матери.
Так что, может быть, целиком "Как я могу вырастить ребенка, когда я все еще чувствую себя им?" оправдание не так уж и далеко.
Исследователи протестировали 830 женщин в постменопаузе на планирование, зрительное восприятие, вербальную память, концентрацию и внимание.
Они обнаружили, что женщины, родившие первого ребенка после 24 лет, лучше справлялись с тестами на остроту ума, умением решать проблемы и вербальными навыками по сравнению с женщинами, которые стали матерями в возрасте от 15 до 24 лет .
У женщин, родивших последнего ребенка после 35 лет, улучшилась словесная память и познавательные способности.
Это увеличение умственных способностей на самом деле связано с выбросом гормонов - эстрогена и прогестерона, который происходит во время беременности.
Таким образом, когда вы беременны, вы становитесь чем-то вроде сверхчеловека, и ваши сверхспособности становятся только сильнее, чем старше вы становитесь.
Быть женщиной - это своего рода правила, верно?
Так что не позволяйте своим школьным друзьям, которые вытащили ребенка и надели на него кольцо, прежде чем вы даже получили диплом по почте, заставлять вас чувствовать, что вы пропустили свое окно. Время у всех разное, и нет правильного или неправильного способа создать семью.
Рождение детей - это очень личный выбор, который не должен зависеть от таких обстоятельств, как ваш возраст и семейное положение .
Я знаю, что почувствовал потребность «остепениться», но в 25 лет я не думаю, что это произойдет в ближайшее время.
Только недавно я почувствовал, что могу полностью позаботиться о себе. И я до сих пор иногда забываю поужинать или постирать стирку. Мне, конечно, не нужно умножать это на два.
Кроме того, если вы серьезно подумываете о беременности , стоит подумать о таких вещах, как предоставление места с другой спальней или наличие работы, которая даст вам достаточно времени, чтобы проводить с ребенком.
Хотя не все зависит от вас, когда дело доходит до рождения ребенка, есть сотни вещей, которые важнее вашего возраста.
Это ваше тело, ваша жизнь, и только вы знаете, когда вам нужно.