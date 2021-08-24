Почему горячие ванны лучше душа, особенно для диабетиков, объяснили ученые

Обожаю ванны.
Я знаю, что некоторые люди могут воспринять это как спорное утверждение, потому что многие в этом мире считают ванну чрезвычайно отвратительной. «Просто сиди здесь», - стонут они. «В твоей собственной грязи».
Но, как человек, выросший в очень старом доме с гигантской ванной на ножках и без душа, я могу вам сказать: длительная горячая ванна может быть одним из самых приятных ощущений в мире.
И наука (НАКОНЕЦ) поддерживает меня в этом.
Ученые из университетов Лафборо и Лестера в Соединенном Королевстве опубликовали данные, свидетельствующие о том, что простое принятие горячей ванны может сжечь калории и значительно снизить уровень сахара в крови, пишет yourtango.com.
Возьми, душ! Может ли распыление из небесного шланга действительно сделать вас более здоровым? Неа. Но немного побыть в ванне с Rubber Duckie может.
Шутки в сторону, результаты действительно могут иметь большое значение для людей, страдающих диабетом 2 типа.
Было показано, что время, проведенное в гидромассажной ванне, снижает пиковый уровень сахара в крови на 10 процентов больше, чем час езды на велосипеде (потрясающе). Было показано, что горячее замачивание сжигает около 126 калорий в час.
Д-р Стив Фолкнер из Национального института медицинских исследований Лестер-Лафборо, отдел биомедицинских исследований диеты, образа жизни и физической активности, сказал: «Мы обнаружили, что участники, принимавшие ванну, имели в среднем на 10 процентов более низкий пиковый уровень глюкозы по сравнению с этим. к упражнению, которое было совершенно неожиданным».
Он также прокомментировал, что «уровень сахара в крови повышается после еды, это один из маркеров риска для таких вещей, как диабет 2 типа, поэтому его снижение может быть полезно для нашего здоровья».
Это не означает, что горячие ванны могут когда-либо заменить общее воздействие здоровых упражнений, но это проливает интересный свет на пользу для здоровья от регулярного принятия теплой расслабляющей ванны.
Данные показывают, что горячая ванна вызывает в нашем организме нечто, называемое «реакцией на тепловой шок». Хотя это звучит дурно, но то же самое происходит, когда вы тренируетесь и ваши мышцы начинают нагреваться.
Процитируем статью в The Huffington Post: «Белки теплового шока разделяют пути, связанные с реакцией организма на упражнения. Было показано, что они улучшают чувствительность к инсулину (то, что теряется при диабете, ожирении и метаболическом синдроме ), уменьшают воспаление и уменьшают как жировые отложения, так и вес ».
И новое исследование утверждает, что вы можете каким-то образом вызвать эту реакцию, приняв горячую ванну, и это замечательно.
Итак, душевые, вас предупредили.
Споры о выборе ванны и душа бушевали веками - по общему признанию, душ уже какое-то время имел преимущество - но эти новые данные явно подтверждают аргументы в пользу того, почему принимать ванну - это круто.
Я буду здесь, нагрею ванну и выберу свою любимую бомбу для ванны, а душевая кабина попытается выяснить, как вылечить облысение по мужскому типу или бородавки. (Удачи!)