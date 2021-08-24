Погода на 24 августа в Бердске: будет жарко, но категорически запрещено пить алкоголь

Метеорологическая обстановка на 24 августа в Бердске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10, +11°С, днем +24, +29°С.
Народный праздник в честь былинного богатыря Евпатия Коловрата и мученика Евпла Катанского отмечается 24 августа 2021 года.
Традиции и обрядыЛегенда гласит, что в давние времена в Рязанской области сошлись в поле славные князья русские и войска хана Батыя. Бились они долго, и когда казалось, что воины хана победили, появился на белом коне неизвестный богатырь со своим полком. Многих монголов положил он на том поле, но и сам полег. А коня иноверцы загнали в болото. С тех времен появляется со стороны топи в этот день белый конь, по кладбищам ходит, ржет жалобно, боевого друга кличет. А вместе с ним невидимые простому человеку воины, что полегли на том поле, песни поют да свистят, товарища выискивая. Помогают им странные блуждающие огоньки, над болотом да могилами кружась, и если заглянуть в могилу, видно, кто в ней схоронен.
На Евпатия Коловрата ни в коем случае нельзя пить. Считается, что покойные родственники придут и накажут пьяницу.