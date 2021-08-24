Три знака зодиака получают то, что хотят, когда солнце находится напротив луны с 23 августа 2021 года

Три знака зодиака получают желаемое во время Солнца напротив Луны, начиная с 23 августа 2021 года.
Одна из самых известных черт этого конкретного перехода - Солнце в Деве напротив Луны в Рыбах - заключается в том, что это делает нас нерешительными.
Мы хотим поступать правильно, и мы хотим сбалансировать вещи в нашей жизни, но этот переход будет «своего рода» заставлять нас противостоять нашим желаниям - с целью выяснить, истинны ли эти желания - или стоит бороться, пишет yourtango.com.
Солнце 23 августа 2021 года напротив Луны - это мощный транзит, который начнется 23 августа и больше всего затронет знаки зодиака Овен, Телец и Весы.Мы хотим того, чего хотим, и некоторые из нас пойдут на это, в то время как другие будут откладывать эти мечты, пока они не превратятся в кашу.
Солнце напротив Луны выявляет наш внутренний конфликт , заставляя нас пересмотреть наши собственные желания. Это чертовски странное чувство - знать, что ты чего-то хочешь, а потом внезапно задумываться, стоит ли вообще о чем-то думать. Это внутренний конфликт.
Чтобы получить то, что вы хотите, вы должны ясно мыслить, и, к счастью, этот транзит может сделать это ... уф! Во время Солнца напротив Луны еще не все потеряно, на самом деле, если вы являетесь одним из упомянутых здесь знаков, вы сможете использовать этот мощный аспект в своих интересах.
Если вы можете кратко заявить о том, чего хотите, вы можете подтвердить это. Пусть этот транзит подействует на вас как стимулирующая сила добра.
Знаки зодиака, которые получают желаемое во время Солнца напротив Луны, начиная с 23 августа 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)В отличие от Солнца в соединении с Луной, которое обычно раскрывает в вас все самое лучшее, Солнце напротив Луны как бы смягчает вас.
И, честно говоря, Овен, мы все могли бы сделать, если бы ты был мягче, чем ты сейчас. В своем уютном маленьком мягком состоянии вы теперь можете создавать для себя очень интересные обстоятельства.
Это урок для вас; если вы не потеряете голову, вы заберете домой приз. Это действительно хороший совет, Овен.
Если есть что-то, чего вы хотите достичь, не стойте на своем пути. Вспыльчивые истерики и дикие, панические боевые кличи - они всего лишь отправляют людей собирать вещи.
Если вы хотите сделать что-то в мире и с любовью в своем сердце, позвольте себе поддаться мягкому влиянию этого перехода.
Вы можете получить все, что захотите - если не взорветесь.
Телец (20 апреля - 20 мая)Эй, ленивый Телец, пора сойти с ума в реальность.
Я знаю, я знаю, это несправедливо, и тебя никогда не нужно заставлять вставать с постели, чтобы действительно что-то сделать (кроме еды). И вот что интересно - вам предоставляется возможность через этот транзит, Солнце напротив Луны.
Ваш внутренний конфликт заключается в том, стоит ли вам пытаться делать гораздо больше, чем просто оставаться в постели, или, возможно, есть что-то, что вы действительно можете сделать.
Сделайте себе большую услугу - попробуйте. Тебе понравится.
Прямо на горизонте есть возможность для всех людей Тельца, которые осмеливаются ухватиться за нее, и да, для этого вам придется заставить себя встать с постели.
Но оно того стоит, усилия - это то, что приведет вас к следующему этапу вашей жизни.
Не смейтесь над усилием; это ключ к получению того, чего вы хотите от жизни - и от самого дня. Испытай себя!
Весы (23 сентября - 22 октября)Вы, Весы, лучше, чем кто-либо другой в Зодиаке, преуспеете во время Солнца напротив Луны. Хотя это может не казаться «безмятежным» или умиротворяющим, оно будет достаточно вдохновляющим, чтобы вы захотели что-то начать.
Получать то, что вы хотите, всегда было весело - в основном потому, что вы принимаете все, что получаете, и проигрыш для вас не имеет большого значения.
Вот что делает вас таким исключительным; вы действительно уравновешены. Этот переход подчеркнет этот баланс, что даст вам силы довести любой или все проекты до конца.
Если вы можете ясно представить себе, что именно вы хотите проявить , это первый признак того, что вы сможете этого достичь.
Оставайтесь активными и сосредоточенными. Не упускайте шанс, Весы. «Солнце напротив Луны» для вас как заправка свежим бензином - ведите этот автомобиль к месту назначения по вашему выбору. Управляй им, детка!