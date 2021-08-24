Как травма влияет на ваше физическое тело - 4 шага для излечения души

Повлияла ли травма на ваше физическое самочувствие? Как травма влияет на ваше тело?
Каждый должен знать об этом две вещи.
Во-первых, травма - это не просто что-то важное. Для некоторых выживших после травм отдельный инцидент оставляет неизгладимый след в их сознании и теле. Некоторые примеры - физическое нападение, стихийные бедствия и системное угнетение, пишет yourtango.com.
Для других это выглядит немного иначе: невылеченный детский страх , плохой разрыв или ложь, которую им говорит их культура - та, на которую они покупаются и за которую бьют себя.
Независимо от вашего опыта, вы в той или иной форме страдали от травмы.
Во-вторых, травма - это травма. Если вы сломаете ногу, скорее всего, вы сразу же отправитесь в больницу, чтобы поставить гипс. Повязка поможет кости правильно зажить.
Когда вы относитесь к травме как к травме, вы можете потратить время, чтобы почувствовать ее, а затем исцелить.
Как травма влияет на ваше тело и физическое здоровье?Травма может походить на несварение желудка. Пища, которую вы едите, может помочь вам или навредить вам (двойной чизбургер, я смотрю на вас).
Подобно неправильному выбору пищи, травма - это все, что нарушает способность вашего мозга обрабатывать здоровым образом.
Неизлеченная травма может проявляться в виде мигрени, проблем с пищеварением, хронической боли и т. д.Это потому, что мозг и тело связаны. Понимание этой связи может помочь вам вести более сильный и здоровый образ жизни.
Итак, как лечить последствия травмы? При наличии подходящей среды и необходимых ресурсов вы можете справиться с травмой здоровым образом.
По мнению экспертов, вот 4 способа вылечить травму.
1. Не сравнивайте свою травму с другимиЕсли в вашей жизни не было трагедии, катастрофы или другого травмирующего события, это не значит, что ваша травма не повлияет на ваше благополучие. И даже если да, вы обязательно испытаете больше в той или иной степени.
Чтобы избежать ловушки сравнения, отличное предложение - заменить ваши «но» на «и».
Например, вместо того, чтобы сказать: «Я борюсь с этим чувством, но оно не так плохо, как могло бы быть», попробуйте сказать: «У меня довольно отличная жизнь, и у меня также есть места, где я чувствую боль».
2. Отрегулируйте разговор с самим собойПотратьте некоторое время на изучение того, как вы разговариваете с самим собой. Определите негативные утверждения, которые стыдят вас, и замените их более позитивными утверждениями, которые поднимают вам настроение.
Один из способов сделать это - поговорить с собой, как если бы вы разговаривали с близким вам человеком: с любимым ребенком или лучшим другом. Будьте добры к себе, и ваше тело отреагирует соответствующим образом.
3. Обратите внимание на свое телоСвязь между мозгом и телом очень сильна, и один из способов ее изучить - обратить внимание на то, что делает, а что нет, заставляет вас чувствовать себя в безопасности. Когда вы довольны, ваше тело сообщает вам об этом, чувствуя себя спокойным и расслабленным.
Когда вы нервничаете или расстроены, вы получаете совершенно разные сигналы.
Необработанная травма будет продолжать проявляться до тех пор, пока с ней не будут бороться. Обратите внимание на то, что говорит ваше тело, и дайте ему время и силы на исцеление.
4. Подтвердите свои чувстваНе сбрасывайте со счетов свои чувства, какими бы диковинными они ни были. Например, после тяжелого дня вы можете почувствовать желание свернуться калачиком и посмотреть плохой фильм и съесть целую коробку пончиков.
Это вредно для здоровья, но есть причина, по которой ваше тело этого хочет.
Вместо того, чтобы сдаваться, исследуйте чувство, стоящее за желанием, и поработайте над первопричиной того, почему вы хотите сделать плохой выбор.
С практикой вы сможете лучше понимать свои чувства, владеть ими и двигаться вперед здоровым образом.