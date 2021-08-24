Исследование: один съеденный хот-дог лишает вас 35 минут жизни

Сэндвичи с арахисовым маслом и желе показали увеличение на 33 минуты.
На этой неделе исследователи выпустили индекс питания, цель которого - дать рекомендации и помочь американцам достичь более здорового и экологически безопасного питания. Индекс ранжировал продукты по минутам, полученным или потерянным для здоровой жизни на порцию, с обработанным мясом и сладкими напитками среди главных нарушителей.
Результаты включали более 5000 продуктов питания в США.
Диета классифицируется по степени воздействия на здоровье и воздействию на окружающую среду, сообщает foxnews.com.
«Мы используем результаты для информирования о предельных диетических заменах, которые являются реалистичными и выполнимыми», - пишут авторы. «Мы обнаружили, что небольшие, целенаправленные замены пищевых продуктов на уровне продуктов питания могут обеспечить убедительные преимущества в питании и снизить воздействие на окружающую среду».
Диапазон исследуемых продуктов составлял от 74 потерянных минут до 80 минут на порцию. Сладкие напитки, хот-доги, гамбургеры и бутерброды на завтрак были связаны с большинством потерянных минут здоровой жизни, тогда как фрукты, некрахмалистые и смешанные овощи, готовые к употреблению хлопья и вареные зерна были связаны с наибольшим приростом.
В частности, исследователи обнаружили, что употребление одной 85-граммовой порции куриных крылышек означало потерю 3,3 минуты жизни из-за натрия и вредных трансжирных кислот, в то время как говяжий хот-дог на булочке приводил к потере примерно 36 минут, «в основном из-за пагубного воздействия переработанное мясо ", - пишут авторы исследования. Более того, бутерброды с арахисовым маслом и желе дали положительный прирост на 33 минуты.
Такие продукты, как соленый арахис, запеченный лосось и рис с фасолью, также давали положительный эффект от 10 до 15 минут.
Исследователи из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета, Департамент наук об окружающей среде, опубликовали результаты в журнале Nature с подробным описанием недавно разработанного индекса здорового питания (HENI), основанного на исследовании ГББ 2016 года о компонентах риска, связанных с питанием, и вредных последствиях для здоровья, связанных с определенные продукты.
«Предыдущие исследования, посвященные здоровому или рациональному питанию, часто сводили свои выводы к обсуждению продуктов растительного происхождения по сравнению с продуктами животного происхождения, причем последние считались наименее питательными и устойчивыми», - говорится в исследовании. "Хотя мы считаем, что растительные продукты в целом работают лучше, существуют значительные различия в продуктах питания как растительного, так и животного происхождения, которые следует учитывать, прежде чем делать такие обобщенные выводы".
Исследователи также классифицировали пищевые продукты по их питательности и влиянию на окружающую среду или краткосрочному глобальному потеплению.
Здоровые экологически устойчивые продукты питания включали орехи, фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые и некоторые морепродукты, тогда как продукты с низкой питательной ценностью и производительностью, связанной с сильным воздействием на окружающую среду (например, выбросы парниковых газов), включали говядину, обработанное мясо, свинину и баранину, сыр- продукты на основе и некоторые блюда из лосося. Наоборот, большая часть птицы, молочных продуктов, продуктов на основе яиц и вареного зерна попала в промежуточную зону.
«В соответствии с предыдущими исследованиями, это говорит о том, что полезные для питания продукты не всегда могут оказывать наименьшее воздействие на окружающую среду, и наоборот», - пишут авторы исследования.
Наконец-то, исследователи обнаружили, что замена 10% суточного потребления калорий из говядины и обработанного мяса на фрукты, овощи, орехи, бобовые и некоторые морепродукты может принести значительную пользу для здоровья, при этом команда указала на прирост примерно 48 минут на человека в день и 33% меньший диетический углеродный след.