Что посмотреть во Флоренции, если вы там ненадолго
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Что посмотреть во Флоренции, если вы там ненадолго

2:00:088/24/2021,ДЖУЛИ ДЕЛАХАЙФото: pixabay.com
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За пару-тройку дней у вас будет достаточно времени, чтобы побродить по до боли романтическому городу, наполненному средневековой архитектурой.

Вы сможете исследовать не только Флоренцию

Флоренция - один из тех очаровательно красивых городов, в которых есть все; богатая история, множество красивых достопримечательностей и несколько действительно отличных ресторанов. Мощеные улицы тосканской столицы заполнены захватывающими дух зданиями с богатой историей - неудивительно, что ее великолепный центр был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самое приятное то, что теперь вы можете исследовать основные моменты в рамках отпуска, вызывающего страсть к путешествиям.


У вас будет достаточно времени, чтобы побродить по до боли романтическому городу, наполненному средневековой архитектурой, и любители искусства не захотят пропустить галерею Уффици, где хранятся работы Микеланджело и Леонардо да Винчи.

Чтобы вы познакомились со всеми лучшими частями города, вам также предложат пешеходную экскурсию с гидом по Флоренции, пишет express.co.uk.

Сначала вы пройдете по улицам, встретив очаровательные достопримечательности, такие как собор, башня Джотто, баптистерий, церковь Санта-Кроче, Палаццо Веккьо и площадь Синьории.

Оттуда вы пересечете знаменитый мост Понте Веккьо до стороны Старого города Ольтре Арно, где находится замечательный Палаццо Питти и впечатляющие сады Боболи, наполненные скульптурами и фонтанами.

Вы сможете исследовать не только Флоренцию в рамках залитого солнцем маршрута.

В поездке можно посетить  великолепное озеро Маджоре, где вас ждут очаровательные рыбацкие деревушки и крошечные острова Борромео.

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