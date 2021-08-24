Что посмотреть во Флоренции, если вы там ненадолго

Флоренция - один из тех очаровательно красивых городов, в которых есть все; богатая история, множество красивых достопримечательностей и несколько действительно отличных ресторанов. Мощеные улицы тосканской столицы заполнены захватывающими дух зданиями с богатой историей - неудивительно, что ее великолепный центр был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самое приятное то, что теперь вы можете исследовать основные моменты в рамках отпуска, вызывающего страсть к путешествиям.
У вас будет достаточно времени, чтобы побродить по до боли романтическому городу, наполненному средневековой архитектурой, и любители искусства не захотят пропустить галерею Уффици, где хранятся работы Микеланджело и Леонардо да Винчи.
Чтобы вы познакомились со всеми лучшими частями города, вам также предложат пешеходную экскурсию с гидом по Флоренции, пишет express.co.uk.
Сначала вы пройдете по улицам, встретив очаровательные достопримечательности, такие как собор, башня Джотто, баптистерий, церковь Санта-Кроче, Палаццо Веккьо и площадь Синьории.
Оттуда вы пересечете знаменитый мост Понте Веккьо до стороны Старого города Ольтре Арно, где находится замечательный Палаццо Питти и впечатляющие сады Боболи, наполненные скульптурами и фонтанами.
Вы сможете исследовать не только Флоренцию в рамках залитого солнцем маршрута.
В поездке можно посетить великолепное озеро Маджоре, где вас ждут очаровательные рыбацкие деревушки и крошечные острова Борромео.