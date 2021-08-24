Мощный геомагнитный шторм 24 августа 2021 года обрушился на метеопатов: точное время ударов в многодневную магнитную бурю
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Мощный геомагнитный шторм 24 августа 2021 года обрушился на метеопатов: точное время ударов в многодневную магнитную бурю

5:45:378/24/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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По последнему прогнозу ФИАН – сильная магнитная буря будет и 26 августа.

Весь день магнитные возмущения будут довольно сильными, но главный удар солнце отложило на вечер – в 18.00 по Москве
Весь день магнитные возмущения будут довольно сильными, но главный удар солнце отложило на вечер – в 18.00 по Москве

Августовский геомагнитный шторм сегодня, 24 августа, будет в самом пике. Несколько дней мы шли к нему, мучаясь давлением атмосферного столба и головными болями. Предсказания ФИАН сбываются на этот раз.

Геоудары продлятся два ближайших дня точно. Сегодня

Весь день магнитные возмущения будут довольно сильными, но главный удар солнце отложило на вечер – в 18.00 по Москве. По Новосибирскому времени в 22.00. И продлится он для жителей европейской части России до 21.00, а для сибиряков уйдет в ночь.

25 августа мощные удары космического шторма будут длиться до самого вечере и немного стихнут к 21.00 по Москве.

По последнему прогнозу ФИАН – сильная магнитная буря будет и 26 августа.

Как метеозависимым людям пережить магнитные бури такой силы?

Все мы взрослые люди осознаем, что солнце мы выключить не можем, спрятаться от него тоже некуда.

Поэтому с помощью медитации, позитивного мышления, бережного отношения к самим себе – наберемся терпения и попытаемся с минимальными потерями проскочить этот чертов солнечный магнитный туннель.

- Не занимайтесь суперважными делами.

- Высыпайтесь. Ложитесь раньше спать.

-Слушайте спокойную музыку, которая уводит вас в прекрасный мир без магнитных буйств солнца.

-Измеряйте артериальное давление, принимайте выписанные врачом препараты.

- При головной боли не терпите – примите обезболивающие таблетки.

-Пейте больше жидкости, воду с лимоном.

-Встаньте под контрастный душ. Когда вода касается вашей головы, особенно мощные струи – то можно практически забыть о боли и мигрени.

- Проходите мимо ссор и конфликтов.

Берегите себя! Нам еще предстоит несколько дней солнечного магнитного излучения. Настраиваемся на позитив.

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