Мощный геомагнитный шторм 24 августа 2021 года обрушился на метеопатов: точное время ударов в многодневную магнитную бурю

Августовский геомагнитный шторм сегодня, 24 августа, будет в самом пике. Несколько дней мы шли к нему, мучаясь давлением атмосферного столба и головными болями. Предсказания ФИАН сбываются на этот раз.
Геоудары продлятся два ближайших дня точно. Сегодня
Весь день магнитные возмущения будут довольно сильными, но главный удар солнце отложило на вечер – в 18.00 по Москве. По Новосибирскому времени в 22.00. И продлится он для жителей европейской части России до 21.00, а для сибиряков уйдет в ночь.
25 августа мощные удары космического шторма будут длиться до самого вечере и немного стихнут к 21.00 по Москве.
По последнему прогнозу ФИАН – сильная магнитная буря будет и 26 августа.
Как метеозависимым людям пережить магнитные бури такой силы?
Все мы взрослые люди осознаем, что солнце мы выключить не можем, спрятаться от него тоже некуда.
Поэтому с помощью медитации, позитивного мышления, бережного отношения к самим себе – наберемся терпения и попытаемся с минимальными потерями проскочить этот чертов солнечный магнитный туннель.
- Не занимайтесь суперважными делами.
- Высыпайтесь. Ложитесь раньше спать.
-Слушайте спокойную музыку, которая уводит вас в прекрасный мир без магнитных буйств солнца.
-Измеряйте артериальное давление, принимайте выписанные врачом препараты.
- При головной боли не терпите – примите обезболивающие таблетки.
-Пейте больше жидкости, воду с лимоном.
-Встаньте под контрастный душ. Когда вода касается вашей головы, особенно мощные струи – то можно практически забыть о боли и мигрени.
- Проходите мимо ссор и конфликтов.
Берегите себя! Нам еще предстоит несколько дней солнечного магнитного излучения. Настраиваемся на позитив.