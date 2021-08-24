В шестом сезоне "Чужестранки'': фанаты заметили несоответствие в травме Джейми Фрейзера

Зоркие фанаты OUTLANDER заметили серьезную ошибку несоответствия в руке Джейми из первого сезона.
После четвертого сезона исторической драмы фанаты могут ожидать премьеру предстоящего сезона «Чужестранки» на Starz в начале 2022 года. Однако зрители, пересматривавшие сериал, выявили серьезное несоответствие первого сезона, которое высветило дыру в сюжете с измученной рукой Джейми Фрейзера (которого играет Сэм Хьюэн), пишет express.co.uk.
В первом сезоне Клэр Фрейзер (Катрина Балф) обнаружила, что может путешествовать во времени в 18 век. Там она встретила Джейми, и они поладили и в конце концов поженились.
Прежде чем они подошли к алтарю, эти двое прошли через массу невзгод, поскольку оба прятались.
Клэр разыскивал Блэк Джек Рэндалл (Тобиас Мензис), потому что она была англичанкой и изначально путала его со своим мужем из будущего.
В то время как Джейми скрывался, потому что его разыскивали за преступление, которого он не совершал, после того, как солдат оказался мертвым.
В конце концов, его поймали и приговорили к смертной казни после того, как его схватили красные мундиры.
В последних двух эпизодах первого сезона Джейми находился в тюрьме Вентворт, где его жестоко мучил Блэк Джек Рэндалл.
Это сцена, в которой наблюдательный фанат заметил серьезное несоответствие его наказаний.
Получив порку в форте Уилсон, Джейми смог сбежать после того, как солдат, которого послали избивать его, перенес сердечный приступ.
Когда его нашли мертвым, его объявили в розыск за смерть, хотя он этого не делал.
Однако до того, как Клэр и горцы разработали план по спасению Джейми, он был избит и подвергся жестокому обращению.
Пока он ждал своей смерти, его похититель полностью искалечил ему руку, но фанаты не могли не заметить несоответствия.
На сайте screenrant.com зритель поделился: «В течение нескольких сцен травмированная рука превращается из сильно поврежденной в просто залитую кровью».
Вероятно, это произошло, поскольку актер Сэм Хьюэн иногда менял фальшивую руку на свою настоящую.
Позже Клэр попыталась освободить Джейми, ворвавшись в тюрьму, но позже была поймана садистом Блэк Джеком Рэндаллом.
Ранее он делал сексуальные замечания о Джейми, и единственный способ спастись от повешения - это позволить Блэк Джеку Рэндаллу изнасиловать его.
В этой жестокой сцене он пригвоздил руку Джейми к столу и вместо того, чтобы снова и снова с этим размахивать, не торопился - мучая его таким образом.
Поскольку Клэр была поймана им, Джейми также согласился на нападение, чтобы освободить ее.
На протяжении всего испытания он кричал от боли, а затем его рвало из-за травмы, в то время как Блэк Джек сделал тошнотворное заявление: «Джейми, я просто хочу, чтобы это было приятным опытом для нас обоих».
«Чужестранка» - экранизация бестселлера по роману Дайаны Гэблдон.